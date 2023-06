Mezinárodní trienále Jablonec 2023 představuje to nejlepší ze skla a bižuterie

Jablonec nad Nisou - To nejlepší, co se za poslední tři roky v užitkovém skle a bižuterii v Česku objevilo, představuje Mezinárodní trienále skla a bižuterie Jablonec 2023. Akce začala dnes v jabloneckém muzeu skla a bižuterie. Do 7. dubna příštího roku nabídne muzeum návštěvníkům čtyři výstavy a doprovodný program, hlavními tématy trienále jsou trendy, design, umění a udržitelná produkce, řekla při zahájení ČTK ředitelka muzea Milada Valečková.

"Letošní novinkou je výstava Cesta ke hvězdám, kterou máme v našem krystalu. My jsme se rozhodli, že budeme v rámci trienále dávat prostor výtvarníkům do 35 let, kteří pracují se sklem. Pro první ročník jsme si vybrali Miroslavu Ptáčkovou, Tomáše Prokopa a Františka Jungvirta, každý z nich přistupuje ke sklu úplně jinak," doplnil hlavní kurátor projektu Petr Nový. Podle něj patří k úkolům muzea dávat prostor i relativně neznámým jménům a pomáhat mladým tvůrcům se prosadit.

Trienále navazuje na tradici slavných bižuterních výstav z druhé poloviny minulého století. Hlavní letošní výstava Trendy.design.produkce představí výrobky 48 firem, značek a studií nejen z Česka, ale také z Německa, Rakouska, Slovenska a Turecka. "Změnili jsme koncepci výstavy, původně to bylo tak, že každý měl vlastní vitrínu, řadili jsme je podle abecedy a každý vystavoval to, co si vybral. Teď je vystavujeme dohromady a mnohem víc si vybíráme, proto jich není tolik jako v minulosti," dodal Nový.

Poprvé se podle Valečkové muzeum věnuje tématu ochrany životního prostředí. "Ukážeme sklo jako stoprocentně a donekonečna recyklovatelný materiál. Na výstavu naváže program pro veřejnost a od podzimu i pro školy, zahrnující jak nové poznatky o recyklaci skla, tak dílnu zaměřenou na jeho upcyklaci - tedy využití skleněného výrobku za jiným účelem," doplnila ředitelka muzea. Všechny výstavy potrvají do 12. listopadu, v prosinci pak muzeum nabídne výstavu Computer & Jewellery rozvíjející téma stejnojmenného šperkařského sympozia.

Trienále je hlavním výstavním projektem jabloneckého muzea, to poslední v roce 2020 bylo poznamenáno koronavirovými opatřeními, přesto přilákalo 21.000 návštěvníků. Před třemi lety také muzeum poprvé zapojilo do hodnocení i návštěvníky, i letos mohou lidé hlasovat. "Každý návštěvník dostane tři samolepky a může si sám vybírat, co se mu líbí. My to na konci všechno sečteme a budeme udělovat jednu medaili v kategorii trend, jednu za design a jednu v kategorii produkce," dodal Nový.