Mezinárodní festival BlueFest on-line nabídl tuzemskou i zahraniční hudbu

Praha - Mezinárodní festival BlueFest on-line vysílaný z pražského Lucerna Music Baru dnes na sociálních sítích partnerů i účinkujících nabídl tuzemskou i zahraniční hudbu. V programu mohli zájemci zdarma nebo za dobrovolný příspěvek sledovat téměř tři desítky hudebních vystoupení a necelou desítku předtočených rozhovorů. Festival vznikl spojením projektů Prague International Bluenights a BlueFest. Moderátorem večera byl hudební publicista Petr Korál.

Několikahodinový festival ve virtuálním prostředí zahájila kapela Flamengo reunion session s hostujícím zpěvákem Karlem Kahovcem. Současná sestava legendární skupiny se opírá o dvojici původních členů Pavla Fořta (kytara) a Vladimíra "Gumu" Kulhánka (baskytara), kterou doplnil hráč na klávesy a zpěvák Jan Holeček a bubeník Jiří "Zelí" Zelenka. S programem s názvem Stále dál... chce skupina navázat především na období let 1970 až 1971.

Mezi dalšími vystupujícími byli Peter Lipa, Ivan Hlas Trio, Tonya Graves, minus123minut, Olin Nejezchleba & Kybabu, Jan Spálený & ASPM, Vítkovo Kvarteto nebo členové skupiny Etc... Program zakončila kapela The Atavists. Na přenášený koncert reagovali posluchači u počítačů a tabletů. "Jste úžasní... Sakra, jak rád bych zaplatil vstupenku a skákal pod pódiem. A to je mi skoro 60," napsal například Jiří Sovadina k vystoupení Jana Spáleného a kapely ASPM.

"Není to nic, na co by se člověk od rána do večera těšil, spíše taková z nouze ctnost. Ale je alespoň taková rychlejší sebereflexe v tom řemesle, takže je to k něčemu dobré. Snad se křivka všech nákaz nyní trochu položí a v kombinaci s proočkovanou skupinou lidí a protilátkami, které už v té společnosti jsou, to půjde," řekl ČTK k on-line festivalu Dan Bárta, který se představil v triu s Robertem Balcarem a Filipem Jelínkem. "Ale já jsem si naordinoval trochu větší skepsi, aby moment očekávání nebyl vystřídán momentem zklamání. Takže budu rád, až to půjde, a když to nepůjde, tak to není nic, čemu bych se divil," dodal.

Ze zahraničních interpretů pořadatelé nabídli on-line vystoupení Southern Avenue nebo britské kapely Wille and Bandits. Díky spolupráci se šumperským mezinárodním festivalem Blues Alive se na dálku představil také americký bluesový kytarista Kenny Brown nebo chicagský bluesový zpěvák a kytarista a držitel více než tří desítek různých hudebních ocenění John Primer.

Festival BlueFest vznikl jako vyústění dlouhodobých aktivit agentury Liver Music v roce 2014. V minulosti na něm vystoupili například Buddy Guy, Keb' Mo' a Kenny Neal. V loňském roce, kdy byl festival vzhledem k protipandemickým opatřením zrušený, měl zahrát slavný kytarista Jeff Beck.