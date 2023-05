Mezinárodní Bookerovu cenu si odnesl bulharský spisovatel Gospodinov

Mezinárodní Bookerovu cenu pro díla přeložená do angličtiny letos získal bulharský spisovatel Georgi Gospodinov za román Time Shelter (Úkryt před časem). Porota v Londýně dříve při vyhlašování finalistů upozornila, že je to vůbec poprvé, kdy se do finále dostalo dílo přeložené z bulharštiny. 23. května 2023.

Mezinárodní Bookerovu cenu pro díla přeložená do angličtiny letos získal bulharský spisovatel Georgi Gospodinov za román Time Shelter (Úkryt před časem). Porota v Londýně dříve při vyhlašování finalistů upozornila, že je to vůbec poprvé, kdy se do finále dostalo dílo přeložené z bulharštiny. 23. května 2023. ČTK/AP/Kirsty Wigglesworth

Londýn - Mezinárodní Bookerovu cenu pro díla přeložená do angličtiny letos získal bulharský spisovatel Georgi Gospodinov za román Time Shelter (Úkryt před časem). Porota v Londýně dříve při vyhlašování finalistů upozornila, že je to vůbec poprvé, kdy se do finále dostalo dílo přeložené z bulharštiny. Několik děl Gospodinova bylo v minulosti přeloženo do češtiny, oceněný román mezi ně zatím nepatří.

Jeho děj se odehrává na klinice, v níž se psychiatr snaží uklidnit své pacienty trpící demencí tak, že pro ně vytváří místa připomínající minulost. Nemocnice brzy začne přitahovat lidi, kteří se snaží utéct z reálného světa.

Francouzská spisovatelka a předsedkyně poroty Leila Slimaniová knihu popsala jako "skvělý román plný ironie a melancholie". "Je to velmi hluboké dílo, které se zabývá aktuální a filozofickou otázkou: Co se s námi stane, když zmizí naše vzpomínky?" citovala ji agentura AP. "Je to také úžasné dílo o Evropě, kontinentu, který potřebuje budoucnost, kde je minulost přetvářena a kde se z nostalgie může stát jed," doplnila Slimaniová.

Gospodinov je jedním z nejpřekládanějších bulharských autorů. Román Time Shelter získal také italskou cenu Strega. V češtině od Gospodinova naposledy vyšel v roce 2018 v Nakladatelství Lidových novin román Fyzika smutku.