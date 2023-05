Mezi studenty VŠ v ČR loni opět ubylo Čechů, zatímco cizinců přibylo

Praha - Počet českých studentů vysokých škol v Česku se loni po dvou letech nárůstu opět snížil, zatímco cizinců na těchto školách setrvale přibývá. Některou z českých vysokých škol studovalo v roce 2022 necelých 250.000 Čechů, meziročně zhruba o 2000 méně. Mezi cizinci bylo k vysokoškolskému studiu v zemi zapsáno 55.000 lidí. Jejich počet se za posledních deset let zvyšoval v průměru o tři procenta ročně, a loni tak cizinci tvořili 18 procent všech vysokoškolských studentů. Vyplývá to z dat a informací, které dnes ČTK poskytl Český statistický úřad (ČSÚ).

Celkový počet studentů veřejných a soukromých vysokých škol v ČR se loni v meziročním srovnání zvýšil o necelou tisícovku na 304.500 lidí. Proti roku 2012 jich bylo ale zhruba o 76.000 méně. Vliv na úbytek měl podle ČSÚ mimo jiné pokles počtu lidí ve věku 20 až 29 let v důsledku demografického vývoje v Česku.

Vysoké školy v ČR loni studovali cizinci ze 166 států. Nejpočetnější skupinou zůstali Slováci, kterých podle statistiků bylo mezi zahraničními vysokoškolskými studenty 38 procent. Následovali Rusové a Ukrajinci, kteří patřili k nejpočetnějším skupinám cizinců i v předešlých letech. Počet ukrajinských studentů VŠ loni činil 6224, uvedl ČSÚ.

Z dat statistiků současně plyne, že po osmi letech poklesu se počet studentů vysokých škol začal v roce 2019 sice mírně zvyšovat, na druhou stranu absolventů v posledním desetiletí setrvale ubývá. "V roce 2022 absolvovalo vysokou školu v Česku 58.699 osob, což je o 1900 méně než v roce předchozím. V porovnání s rekordním rokem 2012, kdy vysokou školu absolvovalo 94.090 studentů, jejich počet klesl dokonce o více než 35.000, tedy o 38 procenta," komentovala trend Vendula Kašparová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. Doplnila, že loni po pěti letech klesl i počet poprvé zapsaných studentů na českých vysokých školách.

V roce 2021 Česko podle dat Eurostatu patřilo k evropským zemím s nejnižším podílem absolventů terciálního vzdělání ve věku 25 až 34 let. Předloni mělo ukončené toto vzdělání ve zmíněné populaci zhruba 35 procent Čechů. O něco hůře na tom byly Bulharsko, Maďarsko, Itálie a Rumunsko. V celé Evropské unii v roce 2021 dokončily vysokoškolské studium dvě pětiny mladých.

Více než devět z deseti studentů v ČR se loni vzdělávalo na některé z 26 veřejných vysokých škol a 28.000 navštěvovalo některou z 32 soukromých škol. Muži převažovali mezi studujícími na VŠ do roku 2003 a loni bylo vysokoškolaček o 34.000 více než studentů, kterých bylo na vysokých školách kolem 135.000. "Jestliže ve věku 20-29 let u nás v roce 2022 studovalo vysokou školu 21 procent žen, v případě mužů to bylo jen 16 procent," doplnili statistici.

Největší část studujících byla loni na vysokých školách v Praze, navštěvovaly je dvě pětiny z nich. Další pětina studovala brněnské školy. Mezi jednotlivými školami měla nejvíce studentů Univerzita Karlově v Praze, a to 51.000, následovala Masarykova univerzita v Brně s 32.000 studenty a Univerzita Palackého v Olomouci s 23.000.