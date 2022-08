Neratovice - Mezi Prahou a Neratovickem dnes nejede část autobusových spojů, chybí řidiči. Důvodem je podle dopravce Arriva kombinace narůstající covidové nemocnosti a dovolených. Pro další dny se dopravce snaží situaci řešit a spoje zajistit, uvedl na dotaz ČTK mluvčí Arrivy Jan Holub.

Mezi Prahou a Neratovickem, konkrétně na lince 348 jezdící mezi Obřístvím, Neratovicemi a pražským Ládvím, dnes nepojede osm spojů. "Už asi před dvěma týdny jsme varovali před zvyšující se covidovou nemocností a dovolili jsme si na tuto skutečnost upozornit objednavatele. Naše předpoklady se bohužel začínají naplňovat," informoval mluvčí.

Letní epidemie covidu v Česku vrcholila na konci července, nyní už déle než týden klesá. Za posledních sedm dní laboratoře v Česku potvrdily asi 14.600 případů nákazy koronavirem. Za sobotu to bylo 515 nakažených, o 124 méně než před týdnem. Počet hospitalizovaných s covidem klesl po dvou týdnech pod 1000, ve vážném stavu je asi 30 lidí.

Společnost Arriva hledá podle mluvčího řidiče pomocí náborových kampaní a zároveň se snaží vychovat i nové řidiče v autoškole. "Zájemcům o tuto profesi náklady na získání řidičského průkazu zaplatíme a kromě jistého platu přidáváme i desítku benefitů," popsal Holub.

Arriva by napříč ČR potřebovala přijmout asi stovku řidičů, aby dokázala nahradit ty odcházející do důchodu. "V Arrivě si myslíme, že by počty řidičů ve veřejné dopravě mohlo zlepšit třeba umožnění získání řidičského průkazu od 19 let pro krátké autobusy, kdy se řada studentů a učňů vycházejících v tento věk ze škol rozhlíží po pracovní trhu," dodal Holub. Podle něj je další možností otevření hranic pro řidiče ze zemí mimo Evropskou unii nebo i změna v odbavení cestujících tak, aby ho nemusel provádět řidič. "Na zvážení je také nahrazení málo vytížených spojů systémem dopravy na zavolání nebo předchozí objednání, kdy dojde i k finančním úsporám," doplnil mluvčí.

Nedostatek profesionálních řidičů trápí české dopravce dlouhodobě. Podle portálu TruckJobs, který patří do skupiny sdružení Česmad Bohemia, v české dopravě nadále chybí až 25.000 profesionálních řidičů v kamionové a autobusové přepravě. V Česku je kolem 120.000 profesionálních šoférů.