Mezi novými památkami v Ústeckém kraji je budova bývalé radnice v Ústí

Ústí nad Labem - Mezi novými památkami v Ústeckém kraji je budova bývalé radnice v ústecké čtvrti Střekov. Na seznam přibylo devět staveb včetně akvaduktu v České Kamenici na Děčínsku či budovy stáčírny léčivých pramenů v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku, zjistila ČTK z webu Národního památkového ústavu.

"Budova radnice má architektonickou i historickou hodnotu. Je to jediná radnice samostatně stojící na území města, která zůstala. Jedna byla na Mírovém náměstí a ta byla zbourána v době demolic za předchozího režimu," řekla ČTK místostarostka obvodní radnice Střekov Aleša Kymličková (ODS). "Hodně jsem stála o to, aby se budova stala památkou kvůli tomu, aby nemohlo docházet k nějakým nevratným úpravám, které by zničily hodnotu objektu," uvedla. "Ne každý je z toho nadšen, že je to památka, protože se musí veškeré úpravy konzultovat s památkáři. Je to omezující, ale ta budova si to zaslouží," dodala.

Budova je v majetku obvodní radnice Střekov. V přízemí sídlí Česká pošta a je zde zasedací místnost střekovských zastupitelů. Prostory v patrech radnice pronajímá. "Ústí má deficit v počtu památek, vítáme, že další hodnotná stavba památkovou ochranu dostala. Objekt je to velmi zajímavý, dokládá rozvoj města na straně Střekova, který byl v té době spojen s velkou továrnou na výrobu mýdla," řekl ČTK historik ústeckého muzea Martin Krsek. "Velmi dobře je dochovaný vchod a původní dveře s ornamentem radnice, která sloužila tehdy spojeným obcím Kramoly a Novosedlice," uvedl Krsek. Se Střekovem se obce spojily v roce 1922.

Objekt je z roku 1908. Po sloučení Střekova s městem Ústí nad Labem roku 1939 v budově nadále sídlila četnická stanice a pošta. "Před lety se rekonstruovalo jedno patro, původní okna nahradila plastová, což budovu velmi poškodilo. V nedávné době, ještě před prohlášením budovy za památku, radnice v dalším patře už okna citlivě nahradila replikami těch původních," uvedl Krsek.

Na seznamu nově zapsaných kulturních památek je ještě kostel sv. Josefa v ústecké části Předlice, kostel sv. Havla ve Volevčicích na Mostecku, kaple sv. Antonína Paduánského v Žatci. Památkovou ochranu získaly také dvě usedlosti ve Stekníku nedaleko Žatce, které jsou začleněny do vesnické památkové zóny Stekník a Žatecké chmelařské krajiny.

Památkou byl prohlášen také dům postavený v roce 1932 ve Vysoké Lípě na Děčínsku, akvadukt v České Kamenici a budova stáčírny léčivých pramenů Evženie a Kláštereckého. Drobná hrázděná stavba se sedlovou střechou byla postavena na konci 19. století. "Památkové hodnoty stáčírny pramene spočívají v zachování celého objektu v téměř nezměněném stavu," uvedl Národní památkový ústav na svém webu.