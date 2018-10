Praha - Mezi novinkami cestovních kanceláří na zimní sezonu exotických zájezdů patří letos mj. Katar, Jamajka či Ekvádor. Exotické dovolené meziročně kvůli posílení dolaru mírně zdražily, ceny se zvedly hlavně v případě luxusních hotelů a destinací. Ze zemí zdražila například Kuba. Vyplývá to z ankety ČTK mezi prodejci zájezdů.

V nabídce cestovní kanceláře Eso travel se nově objevují okruhy po afrických zemích jako jsou Malawi, Gambie, Súdán či Senegal či poznávací zájezd plachetnicí Seychelským souostrovím. "Právě takovéto luxusní a netradiční produkty začínají být našimi klienty velmi oblíbené a my jich tedy v následujících sezonách budeme nabízet stále více," uvedl ředitel CK Tomáš Cikán.

"Novinkou v naší nabídce je například Katar, který se po SAE a Ománu stává další destinací ve velmi oblíbené oblasti Perského zálivu," uvedl Jan Bezděk z CK Fischer. V Karibiku CK rozšířila nabídku o Jamajku.

CK Exim tour podstatně rozšířila nabídku zájezdů do Dominikánské republiky, mezi novými destinacemi v nabídce jsou Mexiko, Ekvádor a Maledivy. Podle marketingového ředitele CK Stanislava Zímy budou letos nejoblíbenějšími cíly klientů v exotice Zanzibar, Keňa a Mauricius.

Průměrná cena prodaného exotického zájezdu se podle cestovního portálu Invia.cz meziročně zvýšila o zhruba tři procenta. "Důvodem je vyšší životní úroveň nejen našich klientů. Lidé si dopřávají kvalitnější a luxusnější dovolenou častěji než v minulosti. Ceny exotických zájezdů už delší dobu nejsou tak nedostupné a mnohdy se vyrovnávají cenám zájezdů evropských," dodal ředitel Invia.cz Michal Tůma.

Podle Eso travel k zásadním změnám cen zájezdů nedošlo. "Je ovšem potřeba zmínit, že nejlepší a nejdražší hotely v kategorii 5* zdražily meziročně o pět až deset procent, což samozřejmě souvisí především s turistickým boomem ve světě a neustále stoupající poptávkou," uvedl Cikán.

"K mírnému nárůstu dochází u destinací, které jsou navázané na dolar, který je letos dražší. To je třeba případ Kuby. Na druhou stranu se momentálně do exotiky léta v podstatě celoročně a last minute nabídky tlačí naopak ceny dolů," dodal Bezděk.

V zimní sezoně od října do dubna vyrazí za teplem každoročně zhruba 600.000 českých turistů. Nejvíc do Egypta, Thajska a SAE. Letos se nabídka letů využívaných pro cesty do exotiky rozšířila. Např. Qatar Airways, které provozují dva spoje denně z Prahy do Dauhá, nasadí od 28. října na jednu linku Boeing 787-8 Dreamliner s kapacitou 254 cestujících. Stejný typ stroje navýší kapacitu od 29. října na lince Korean Air ze Soulu do Prahy.