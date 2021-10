Mezi klienty mnohých knihoven se zvyšuje zájem o elektronické knihy

Praha - V knihovnách musí její pracovníci i návštěvníci kvůli koronaviru nadále dodržovat omezení počtu lidí ve vnitřních prostorách a nosit respirátory. Prostory se i častěji dezinfikují, kvůli čemuž nyní v některých knihovnách platí omezená otevírací doba. Velký zájem mají nyní čtenáři o knihy v elektronické podobě. Počet lidí, kteří si pro knihu přijdou do knihovny, se tak mnohde snižuje. Vyplývá to z odpovědí zástupců knihoven v Česku na dotazy ČTK.

"V tuto chvíli je provozní doba v síti poboček Městské knihovny v Praze stále redukována, a to u středních a malých knihoven až v řádu dnů. Takto nastavená provozní doba platí od otevření knihovny v dubnu," informovala ČTK mluvčí pražské městské knihovny Lenka Hanzlíková. Od 11. října by se podle ní měla otevírací doba jednotlivých poboček knihovny rozšířit do předkoronavirové podoby. Podmínkou však bude zachování opatření včetně například nemísení kolektivů pracovníků knihovny, dodala.

Naopak Národní knihovna (NKČR) je podle vedoucí oddělení marketingu a PR Moniky Chundelové nyní otevřená bez omezení provozní doby. Čtenářům jsou k dispozici všechny studovny NKČR v Klementinu i v Hostivaři, kvůli vládním opatřením je v nich ale snížený počet studijních míst. Standardní otevírací doba platí v pobočkách Knihovny Univerzity Palackého v Olomouci, jak uvedla ředitelka knihovny Helena Sedláčková, a podle mluvčí Michaely Heloňové i ve Vědecké knihovně Olomouc. Bez omezení fungují výpůjční služby v Národní technické knihovně, jak sdělil její mluvčí Martin Novák, a podle mluvčí Jany Horákové i na pobočkách Knihovny města Plzně.

Počet návštěvníků knihovny je nyní nižší než obvykle například v Knihovně Jiřího Mahena v Brně nebo v Knihovně města Plzně, uvedly mluvčí organizací. Podobně tomu je i v Knihovně města Olomouce, kde bude podle ředitelky Lenky Pruckové letos provedeno asi o pětinu méně výpůjček než v roce 2019. Úbytek výpůjček knih pozorují rovněž v Národní technické knihovně. Zatímco v roce 2019 si lidé knihu vypůjčili a odnesli domů v 88.363 případech, v roce 2020 to byla asi polovina. Podle údajů za první polovinu tohoto roku lze podle Nováka očekávat, že počet výpůjček bude letos ještě nižší než loni.

Mnozí klienti knihoven dávají v této době přednost knihám elektronickým, které knihovny svým čtenářům nabízí ke stažení do jejich počítačů, čteček a podobných zařízení. Častěji nyní volí e-knihy čtenáři pražské městské knihovny. Knihu v elektronické podobě dostupnou na webu knihovny si podle Hanzlíkové v současnosti stáhne dvojnásobek lidí v porovnání s počtem čtenářů, kteří si přijdou na pobočku knihovny pro papírovou knihu. Vyšší zájem o elektronické knihy pozorují podle mluvčí Jany Vyklické i v brněnské Knihovně Jiřího Mahena. E-knihu si tam za prvních devět měsíců tohoto roku vypůjčilo více lidí než za celý rok 2019. Přístup ke knihám a dalším dokumentům v digitální podobě častěji volí i čtenáři Národní knihovny. Na obvyklé počty už se ale podle Chundelové vrací i absenční výpůjčky tištěných knih.

Provoz knihoven byl v tomto a v loňském roce omezený vládními protiepidemickými nařízeními, která souvisela s pandemií covidu-19. Část roku 2020 a 2021 byly knihovny pro veřejnost zcela uzavřené, a proto mnohé přesunuly některé své aktivity na internet a rozšířily nabídku e-knih. Následně si mohli čtenáři začít vyzvedávat rezervované tituly prostřednictvím výdejových oken. Lidem se knihovny mohly s omezeními, z nichž mnohá nadále platí, otevřít v polovině dubna.