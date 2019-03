Ostrava - Kvůli propadlé trati je zhruba od 06:40 přerušena vlaková doprava mezi Hnojníkem a Českým Těšínem na železniční trati z Frýdku-Místku do Českého Těšína. Cestující jezdí náhradními autobusy. Kolejnice se mírně pohnula, provoz na trati by měl být obnoven dnes. ČTK to řekl mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Marek Illiaš.

"Došlo tam k pohybu geometrické polohy kolejnice. Není to ale nic dramatického. Musí se upravit poloha kolejnice, která se pohnula o pár centimetrů, a během dnešního dne by tam měl být obnovený provoz," řekl Illiaš.

Vlakový provoz by měl být obnoven pomalou jízdou, tedy rychlostí deset kilometrů v hodině, do doby, než bude místo natrvalo sanováno. "Kolejnice se mohou pohnout třeba jenom o dva centimetry proti sobě a už se to vyhodnotí jako nebezpečí a zastaví se tam doprava," řekl mluvčí SŽDC.