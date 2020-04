Metrové rozestupy a rozfázování výuky jsou podle Plagy nereálné

Praha - Metrové rozestupy mezi žáky či rozfázování začátku vyučovacích hodin jsou na českých školách neproveditelné. V České televizi (ČT) to řekl ministr školství Robert Plaga (ANO). Taková opatření po znovuotevření škol zmínil premiér Andrej Babiš (ANO) v rozhovoru na serveru Blesk.cz. Plaga věří, že žáci a studenti se budou moci do všech typů škol vrátit ve druhé polovině května, bude ale záležet na doporučení ministerstva zdravotnictví. Školy jsou zavřené od první poloviny března kvůli epidemii koronaviru.

Plaga si umí představit, že ve školách bude po návratu žáků nutná zvýšená dezinfekce, důsledné dodržování hygienických návyků, kontrola zdravotního stavu žáků, možná nošení roušek a další opatření. Není ale podle něj možné zajistit, aby mezi žáky byly metrové rozestupy nebo rozfázovat vyučovací hodiny tak, aby se děti z různých tříd nepotkávaly. "Neumím si to organizačně představit na našich školách," řekl ministr.

Zatímco Babiš mluvil o tom, že školy by se měly po odeznění epidemie začít otevírat postupně, nejprve mateřské školy a první stupeň základních, Plaga by dával přednost tomu, aby školství začalo fungovat jako celek, všechny typy škol v jeden termín. Zdůraznil, že ohledně opatření po otevření škol počká na doporučení ministerstva zdravotnictví, a poté jeho úřad zhodnotí, zda se dají v českých podmínkách realizovat.

Plaga zopakoval, že s prodloužením letošního školního roku do letních prázdnin nepočítá, protože výuka dál pokračuje. Byť v naprosto nestandardních podmínkách a s většími či menšími obtížemi, dodal.

Babiš řekl, že konkrétní plán pro otevírání škol by vláda měla představit po Velikonocích. "Diskutujeme o tom, že bychom začali od nižších stupňů," uvedl. Podle něj je třeba přijmout řadu opatření k tomu, aby školy mohly opět začít fungovat. Vedle zajištění rozestupů mezi žáky zmínil rozfázování začátků vyučovacích hodin, zajištění dezinfekce a pravidelného mytí rukou nebo kontrolu symptomů nákazy koronavirem, včetně měření teploty.

Metrové rozestupy mezi dětmi či rozfázování vyučování, o nichž hovořil premiér, si nedovede představit ani předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý. "Nevím, jestli pan premiér byl někdy ve škole v posledních letech. Já si to vůbec neumím představit," řekl Černý ČTK. "Jestli mají děti ve škole sedět v metrových rozestupech a de facto si nehrát, nehýbat se a tak dále, tak ať se teda radši učí doma on-line, jak se to teď školy postupně učí," poznamenal.

Černý dodal, že snahy o znovuotevření škol navzdory různým omezením budou mít zřejmě ekonomické důvody. Řada lidí nyní kvůli zavřeným školám musí být doma a nemůže pracovat.

Podle něj by byla potíž s chováním dětí i s prostorem ve školách. Například v Masarykově ZŠ v pražských Klánovicích, kde je ředitelem, mají největší třídy 60 metrů čtverečních. Ve třídách bývá i 30 dětí, které sedí v lavicích po dvou. Podle Černého by se kvůli metrovému rozestupu musely posadit na kraj. Další lavice by se pak musela posunout dál, a děti by tak zřejmě musely sedět na jednom místě po celý den, dodal.

Jako možná opatření zmínil premiér také rozfázování začátků vyučovacích hodin nebo kontrolu symptomů nákazy koronavirem. Zejména kontroly zdravotního stavu žáků by si Černý do jisté míry představit uměl. "Asi když to jde v jiných budovách, tak by to asi šlo i tady (ve škole)," řekl.

Rozfázování hodin by podle něj zřejmě znamenalo, že by se vypnulo zvonění a vyučování by začínalo různě, aby se děti nepotkávaly. Podle Černého by to z pohledu organizace školy byla ale "šílená pakárna". "Na druhém stupni, kde se střídají učitelé, si to neumím představit," řekl.