Metro na části linky B zastavil smrtelný pád muže pod soupravu

Praha - Provoz linky B pražského metra mezi stanicemi Českomoravská a Černý Most dopoledne zastavil pád člověka pod soupravu ve stanici Vysočanská. Muž na místě zemřel, s největší pravděpodobností se jednalo o sebevraždu, řekla ČTK mluvčí policie Martina Špryslová. Dopravní podnik v místě výluky prodloužil trasy některých tramvají i autobusů.

"Ve stanici metra Vysočanská došlo ke srážce osoby se soupravou metra. Bohužel jsme už nedokázali pomoci, člověk zemřel. V místě je provoz metra přerušen," informovali na twitteru záchranáři. Na místě jsou i hasiči.

Policisté přijali oznámení o střetu člověka se soupravou metra kolem 09:30. "Muž utrpěl zranění neslučitelná se životem. S největší pravděpodobností se jednalo o sebevražedný úmysl," uvedla policejní mluvčí.

Provoz metra na části linky B byl přerušen zatím do odvolání. Dopravní podnik podle informací na svém webu prodloužil tramvajovou linku číslo 8 na Lehovec a linka 14 končí ve Vozovně Hloubětín. Autobusové linky jezdí z Černého Mostu na Lehovec. Cestující směřující na Vysočanskou a Kolbenovu mají použít prodloužené tramvajové linky 6 a 14 na Sokolovské ulici. Ti, kteří chtějí do Hloubětína a dále na Černý Most, mohou jet tramvají číslo 8 nebo 25 z Českomoravské ulice, ze zastávky Aréna Libeň Jih.