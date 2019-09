Metnar: Země V4 by mohly společně nakupovat munici pro své armády

Ostrava - Země visegrádské skupiny (V4), kterou tvoří Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko, by mohly společně nakupovat munici pro své armády. Konkrétní typy munice a další podrobnosti mají za úkol definovat národní ředitelé pro vyzbrojování. Po dnešním zasedání ministrů obrany V4 v Ostravě to řekl český ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Užší spolupráce ve vyzbrojování je podle něj jednou z priorit, jež si stanovila Česká republika pro své předsednictví, které převzala v létě. "V této oblasti jsme zatím nedosáhli výrazných výsledků. V minulosti vznikla celá řada plánů bez konečné realizace. Chceme ubrat na přehnaných ambicích a být realisty. Odrazovým můstkem v krátkodobém horizontu by mohl být společný nákup munice. Národní ředitelé pro vyzbrojování mají za úkol definovat konkrétní typ munice a mají najít způsob realizace," řekl Metnar.

Diskuse o konkrétních druzích munice je podle něj teprve na počátku. "Detaily budou ještě dopilovány, ale je tady obecná shoda na nákupu jednotlivých druhů municí v rámci V4," řekl Metnar.

20.09.2019, 19:35, autor: ČTK/Vlastimil Vyplel, zdroj: ČTK

V delším časovém horizontu by podle něj mohly následovat další ambiciózní projekty. "Dnes jsme se shodli na několika oblastech, ve kterých vidíme velký potenciál. Jsou to například společný výcvik na podzvukových letounech, pořízení ručních zbraní nebo modernizace tanků T-72. A to by byla velmi zajímavá příležitost pro spolupráci našich státních podniků," řekl Metnar.

Maďarský ministr Tibor Benkö řekl, že Maďarsko začalo s rozsáhlým programem rozvoje bojových schopností a objednalo 39 nových vrtulníků, pro které bude potřebovat zhruba 150 nových pilotů. "Musíme najít možnosti společného výcviku," řekl Benkö. Uvedl, že se hovořilo také o možnosti společného nákupu cvičného letounu.

Metnar řekl, že jedním z typů, který by v rámci V4 mohl sloužit k výcviku pilotů nadzvukových letadel, je nový letoun L-39NG, s nímž přichází česká společnost Aero Vodochody. Lidé si tento stroj budou moci poprvé prohlédnout o víkendu na Dnech NATO na letišti v Mošnově u Ostravy.

"Chci zdůraznit: Naše spolupráce funguje a je velmi dobrá. V oblasti obrany máme společné zájmy. Všichni si uvědomujeme, že jednotný postoj posiluje pozici našich zemí v Evropské unii i NATO," řekl Metnar. Uvedl, že Česko chce navázat na předchozí slovenské předsednictví pokračováním spolupráce ve formátu V4 plus, tedy s Německem a Francií.

"Jsem rád, že pokračujeme v prioritách, které měla Slovenská republika v předchozím období. Pomůže to prohlubování naší spolupráce v regionu. V rámci našeho předsednictví byla rozšířena spolupráce o setkání s Německem a Francií a teď je na stole nový návrh, abychom do toho zapojili i Velkou Británii," řekl slovenský ministr Peter Gajdoš. Je přitom podle něj v podstatě jedno, jakým způsobem odejde Británie z EU.