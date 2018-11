Praha - Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) odmítl, že by se čeští vojáci v Afghánistánu podíleli na smrti zbitého afghánského vojáka Vahidulláha Chána, který byl ve vazbě pro podezření ze zabití českého vojenského psovoda Tomáše Procházky z minulého měsíce. O údajném vyšetřování českých a amerických vojáků informoval list New York Times. Metnar novinářům řekl, že čeští vojáci na misích striktně dodržují humanitární mezinárodní právo.

"Odmítám účast našich vojáků na tomto incidentu. Co se týče vyšetřování a jeho výsledků, na to se mě neptejte, protože je neznám," uvedl Metnar. Všechny události související s Procházkovým úmrtím se šetří, jak je to obvyklé, zdůraznili Metnar i náčelník generálního štábu armády Aleš Opata. "Nepochybuji, že naši vojáci postupovali v souladu s platnými zákony a regulemi," konstatoval Opata.

Afghánský voják byl zbit ve vazbě NATO v západním Afghánistánu, napsal v pondělí NYT s odvoláním na americké a afghánské činitele. Metnar označil informace za zavádějící spekulace a striktně je odmítl. "V každé armádě demokratických zemí jsou takové události řádně a standardně vyšetřeny," uvedl. Procházkovo i pozdější Chánovo úmrtí budou proto řádně vyšetřeny, dodal.

Také Opata zdůraznil, že šetření následuje standardně po jakémkoliv incidentu v Afghánistánu. "Běží to takto několik let, k tomuto (incidentu) je přistupováno jako ke každému jinému," uvedl. Jako náčelník generálního štábu však nepochybuje o postupu českých vojáků. "Dali jsme jasný komentář, já dal jasnou odpověď, nebudu předjímat žádné věci, dokud nebude proces šetření u konce," řekl na dotaz, zda nebyli kvůli vyšetřování z Afghánistánu staženi někteří čeští vojáci. Armáda odmítla informace NYT už úterním vyjádření prostřednictvím mluvčího.

Devatenáctiletý afghánský voják Vahidulláh Chán byl obviněn ze střelby na projíždějící české vozidlo na základně Šindánd v provincii Herát z 22. října. Při útoku zemřel Procházka a další dva čeští vojáci byli zraněni. Během několika hodin byl Chán zatčen afghánskými jednotkami a vzat do vazby západních sil. V době, kdy byl vrácen afghánským jednotkám, byl zbitý a v bezvědomí, tvrdí afghánští úředníci. Krátce poté zemřel.

Česká republika měla v Afghánistánu na začátku října přibližně 340 vojáků. V poslední době se stali terčem několika útoků. Celkově zahynulo ve stávající válce v Afghánistánu 14 českých vojáků, z toho čtyři v letošním roce. Amerických vojáků je v Afghánistánu podle The New York Times kolem 15.000.

Velvyslanec USA ocenil české vojáky, kteří padli v Afghánistánu

Americký velvyslanec v Praze Stephen King ocenil in memoriam tři české vojáky, kteří letos v srpnu padli při útoku sebevražedného atentátníka při hlídkování v okolí základny Bagrám v Afghánistánu. Rotný Martin Marcin a desátníci Kamil Beneš a Patrik Štěpánek, kteří byli v srpnu in memoriam povýšeni do hodnosti štábních praporčíků, dnes obdrželi americkou medaili Bronze Star Medal a odznak Combat Infantry Badge při slavnostním nástupu příslušníků jejich jednotky na pražském Vítkově.

Nástupu ve Slavnostní síni Národního památníku se účastnili příslušníci desáté strážní roty BAF (Bagram Air Field), kteří hlídali spojeneckou základnu Bagrám v provincii Parván, a sedmého týmu Scan Eagle, který se věnuje vzdušnému průzkumu a podpoře jednotek během patrolování. Poslední příslušníci české strážní roty, tvořené především příslušníky 42. mechanizovaného praporu Svatováclavského z Tábora, se po půlroční misi vrátili do Česka začátkem listopadu.

Nástup zahájila minuta ticha na památku příslušníků roty, kteří v Afghánistánu zemřeli. Dekorování vojáků se účastnili ministr Metnar a náčelník generálního štábu Opata. King předal in memoriam odznaky a medaile, které náleží padlým vojákům na základě výnosu amerického ministerstva obrany.

Příslušníci BAF byli oceněni medailemi Za službu v zahraničí, pětice vojáků převzala Záslužné kříže ministra obrany, 11 členů roty bylo oceněno armádním čestným odznakem Za zásluhy. Devět z vojáků je nově nositeli odznaku Za bojový kontakt. Vojáci převzali také ocenění americké armády Army Commendation Medal, Army Achievement Medal a Combat Infantry Badge.

Tři čeští vojáci, kteří zahynuli při srpnovém útoku sebevražedného atentátníka, patřili mezi příslušníky desáté strážní roty. Čtvrtou letošní českou obětí v Afghánistánu byl psovod Tomáš Procházka.