Meteorologové varují řidiče i chodce před námrazou a ledovkou

Praha - V Královéhradeckém a Pardubickém kraji a na Vysočině se od dnešního odpoledne bude v mrznoucí mlze tvořit námraza. Varování platí do středečního dopoledne, informoval dnes ČTK v tiskové zprávě Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Nadále platí výstraha před ledovkou, která až do večera hrozí zejména na severu Moravy a Slezska. Řidiči a chodci by měli být opatrní.

Mrznoucí mlhy se podle předpovědi objeví od dnešních 16:00 do středečních 10:00. "Během dnešního odpoledne se námraza udrží jen výjimečně, k večeru a během noci na středu se budou mrznoucí mlhy místy vytvářet znovu," upřesnili meteorologové. Výstraha platí pro Kostelec nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou na Královéhradecku, pro Pardubicko a dále pro Bystřici nad Pernštejnem, Havlíčkův Brod, Humpolec, Chotěboř, Nové Město na Moravě, Světlou nad Sázavou a Žďár nad Sázavou. V mlhách bude snížená viditelnost, vozovky a chodníky budou klouzat. Řidičům hrozí nebezpečí smyku.

Ledovka se bude při mrznoucím mrholení do večera tvořit v Králíkách, Jeseníku, Mohelnici, Šternberku, Šumperku, Uničově a v Zábřehu na Moravě. V Moravskoslezském kraji platí výstraha pro Bruntál, Krnov, Opavu, Rýmařov a Vítkov. "Řidičům doporučujeme sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně. Starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven," doporučují meteorologové.