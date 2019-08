Metallica otevřela pražský koncert Morriconem

Praha - Před vyprodaným areálem v pražských Letňanech dnes americká trash metalová skupina Metallica zahájila po 19:45 svůj netrpělivě očekávaný koncert v rámci turné WorlWired Toured. Skupina, před níž vystoupily dvě předkapely, zahájila produkci skladbou Ennia Morriconeho Ecstasy of Gold z legendárního westernu Hodný, zlý a ošklivý. Produkci doprovázela projekce záběrů z epického spaghetti westernu z roku 1966. Koncert sleduje na 70.000 diváků, mnozí se přijeli podívat na svůj idol ze zahraničí.

Tisíce hudebních fanoušků všech generací, často v černých trikách s logem oblíbené kapely, obsadily už brzy odpoledne prostory před vchody do areálu, kam začali první nedočkavce pouštět po 14:00.

"V Polsku letos Metallica bude hrát až ve Varšavě, a když je takhle blízko, nemohl jsem si nechat ujít možnost ji slyšet," uvedl fanoušek Tadeusz, který přijel z Vratislavi. Hudební program otevřela předkapela Bokassa, po ní následoval druhý předskokan Ghost.

Přestože metro zaplnily odpoledne davy lidí, obešel se příjezd na koncert bez problémů. V teplém počasí mnozí hledali stín, na místě je několik záchranek. Mezi přítomnými je mnoho návštěvníků z Polska, kde je Metallica velmi populární, slyšet je i angličtina, němčina a ruština.

V místě není parkování. Městská hromadná doprava je posílena. Od 6:00 do 24:00 hodin jsou pro dopravu uzavřeny okolní komunikace. Vjezd je povolen pouze vozům MHD, integrované záchranné služby, držitelům vjezdových rezidenčních karet v Praze 18 a 19 a zákazníkům provozoven Kbely. Na dodržování dopravních opatření dohlíží městská policie.

Zatím nejvíce lidí na koncert do Letňan dorazilo letos v červenci. Dvě vystoupení Eda Sheerana přilákaly do Prahy celkem 150.000 diváků.

Metallica v Česku hraje opakovaně, naposledy loni v dubnu vystoupila v pražské O2 areně a zaujala přítomné, když zahrála a v češtině zazpívala song Ivana Mládka Jožin z Bažin. Nyní Metallica vyrazila do Velké Británie a Evropy s WorldWired Tour, které odstartovalo 1. května 2019 v Lisabonu.

Metalliku založil v roce 1981 v Los Angeles Lars Ulrich spolu s Jamesem Hetfieldem. Trash metalová kapela získala velký ohlas na desky Ride the Lightning z roku 1984 a Master of Puppets z roku 1986. Druhá z nich se stala prvním metalovým albem, které zařadila americká Kongresová knihovna do Národního registru nahrávek. Mezi hudební superhvězdy katapultovala kapelu deska Metallica (černé album) z roku 1991.