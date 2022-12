Meta v USA pohrozila odstraněním zpravodajství, pokud tam projde mediální zákon

Washington - Americká internetová společnost Meta Platforms pohrozila, že pokud ve Spojených státech projde nový mediální zákon posilující vyjednávací schopnost zpravodajských organizací, mohla by ze své platformy v USA odstranit kanál zpravodajských příspěvků. V pondělí o tom informovaly tiskové agentury. Meta je vlastníkem sociální sítě Facebook a dalších projektů.

Firmě vadí, že nový zákon byl dal mediálním společnostem více možností při vyjednávání o poplatcích za využívání zpravodajství na platformách, jako je právě Facebook. Podobný zákon, který už dříve schválila Austrálie, vedl k tomu, že zprávy tam z Facebooku na nějaký čas zmizely.

Meta je přesvědčena, že její platforma ve skutečnosti mediálním společnostem pomáhá, protože zvyšuje návštěvnost jejich vlastních internetových stránek. Mediální firmy se podle Mety samy rozhodly dávat svůj zpravodajský obsah na facebook, protože je to přínosné pro jejich hospodaření.

Příslušnou legislativu, v USA známou pod zkratkou JCPA (Journalism Competition and Preservation Act), v Kongresu předložila senátorka za stát Minnesota Amy Klobucharová z Demokratické strany prezidenta Joea Bidena. Má ale podporu v obou hlavních stranách, tedy i mezi republikány.

Pokud návrh projde, budou mít vydavatelé a vysílací společnosti větší sílu kolektivně vyjednávat s provozovateli sociálních sítí o vyšším podílu na příjmech. Mediální firmy tvrdí, že Meta generuje obrovské sumy peněz ze zpravodajství sdíleného na své platformě.

Zejména regionální zpravodajství se za pandemie potýkalo s problémy, zatímco Meta vytvářela vysoké zisky, píše server stanice BBC. Meta se ale brání a říká, že takový výklad není správný. Z jejího pohledu je to právě Meta, kdo mediálním společnostem pomáhá, a to tím, že provoz na síti směruje na zpravodajské weby, tedy ke zdroji článků, které se objevují na její platformě.

"Pokud Kongres schválí nepromyšlený mediální zákon jako součást legislativy o národní bezpečnosti, pak budeme nuceni zvážit i tu možnost, že zprávy ze své platformy odstraníme úplně," řekl mluvčí Mety Andy Stone. Meta Platforms také uvádí, že sdílení zpráv na facebooku jí přináší jen zlomek z celkových tržeb.

Zdroje agentury Reuters uvádějí, že právě o to se zákonodárci snaží - tedy zařadit legislativu JCPA k návrhům zákonů obranného charakteru, které je nutné schválit. Je to podle nich způsob, jak zajistit, že se dostane pomoci místním zpravodajským společnostem, které se potýkají s problémy. Podle obchodní skupiny The News Media Alliance, která zastupuje vydavatele tisku, už místní noviny další roky zneužívání ze strany velkých technologických firem nepřežijí.

Podobný zákon schválený v Austrálii, který tam začal platit loni v březnu, vedl k tomu, že zpravodajství tam z facebooku přechodně zmizelo. Když se ale proti Metě následně v Austrálii zvedla vlna kritiky, firma od svého rozhodnutí rychle ustoupila a nakonec se s australskou vládou dohodla. Ve sdělení k návrhu zákona v Austrálii Meta loni uvedla, že pro síť Facebook je obchodní přínos ze zpravodajství minimální. "Zpravodajství tvoří méně než čtyři procenta obsahu, který lidé ve své službě News Feed vidí," uvedla tehdy firma.

Americká legislativa je součástí většího souboru zákonů, jejichž cílem je omezit sílu velkých technologických společností. Stoupenci legislativy JCPA říkají, že sociální média se v Americe stanou "de facto místními novinami", pokud návrh nebude schválen.

"Snaha společnosti Meta vydírat Kongres znovu dokazuje, proč je tento monopol hrozbou pro demokracii na celém světě," řekl šéf výzkumu v organizaci American Economic Liberties Project Matt Stoller. Meta podle něj mediální firmy "žere zaživa".