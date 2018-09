Praha - Městský soud v Praze odmítl žalobu proti kandidatuře sdružení Praha Sobě, které do podzimních voleb vede starosta Prahy 7 a poslanec Jan Čižinský. Návrh soudu podali lidé z málo známé Protipirátské kandidátky kvůli tomu, že Čižinského uskupení podalo nejprve dvě kandidátní listiny a petice podle nich postrádala zákonné náležitosti. Soud zhodnotil návrh ke zrušení kandidatury jako nedůvodný. ČTK to sdělila mluvčí sdružení Praha Sobě Julie Kochová. Komunální volby se uskuteční 5. a 6. října spolu s volbami do třetiny Senátu.

Praha Sobě kandiduje jako sdružení občanských kandidátů, musela proto nasbírat podpisy sedmi procent obyvatel Prahy, což je 90.616. Na úřad kandidáti donesli archy s celkem 96.286 podpisy. Kvůli obavám, zda úřad při kontrole nevyškrtne velké množství podpisů, Čižinského uskupení podalo ještě druhou kandidátku se stejnými kandidáty pod hlavičkou politické strany Podporujeme občanskou kandidátku Praha Sobě. Úřad nakonec uznal jako platných 90.893 podpisů, a druhá kandidátka tedy odstoupila.

Proti tomuto postupu podal návrh k soudu zástupce Protipirátské kandidátky Josef Vrana. Na osmi stránkách, které adresoval soudu, se vyjádřil proti podání dvou kandidátních listin. Podle Vrany to byl důvod k tomu, aby pražský magistrát kandidátku odmítl. Dále návrh podaný k soudu napadal počet odevzdaných podpisů, podle zástupců Protipirátské kandidátky byla chybovost v podpisech vyšší. Městský soud v rozhodnutí, které má ČTK k dispozici, uvedl, že vyškrtnutí kandidátky kvůli duplicitě nemá oporu v zákoně a je právně nelogické.

"Takové závažné chyby a důvody, které by vedly k vyčlenění účasti účastníka ve volbách do zastupitelstva obcí, však soud z podnětu návrhu navrhovatelky (politické strany, pozn. red.) ani v podkladech registračního řízení nenalezl. Tvrzení návrhu vychází z předpokladů a hypotéz o chybovosti podpisů, nevychází z významných indicií nebo konkrétních poznatků o náležitostech kandidátní listiny," píše se v usnesení soudu.

Vrana podle serveru Aktuálně.cz podání návrhu neinicioval a žalobu nepodával ani nepodepsal. S podáním žaloby podle Vrany přišli právníci, kteří ho oslovili. Podle Čižinského za žalobou stojí ve skutečnosti jeho silnější soupeři. "Soud rozhodl tak, jak jsme předpokládali. Jdeme tedy do voleb s hlasy stovky tisíc Pražanů v zádech a velkou šancí zvítězit. Otázka je, kdo se natolik bojí změny v hlavním městě, že se pokusil přání Pražanů zpochybnit. Odpověď je podle všeho nutné hledat v politických kontaktech advokátní kanceláře, která žalobu připravila a podle všeho i iniciovala," sdělil ČTK Čižinský.

K soudu byla doručena také žaloba od hnutí Starostové a nezávislí (STAN) na kandidátku Starostové pro Prahu, která podle STAN používá slovo starostové s cílem zmást voliče. "Zastoupení starostů na kandidátní listině hnutí Pro Prahu přitom není ani desetiprocentní. Na kandidátce naleznete bývalé kandidáty jiných stran," uvedlo hnutí STAN v tiskové zprávě. Stav žaloby ČTK zjišťuje. Kvůli žalobám magistrát zatím nemohl rozlosovat čísla pro kandidátní listiny, které se budou ucházet o mandáty v pražském zastupitelstvu.