Městská Pražská developerská společnost začne fungovat od června

Praha - O pozemky hlavního města, jejich rozvoj a výstavbu bytových domů se bude starat nová městská organizace Pražská developerská společnost. Organizace vznikne k letošnímu 1. červnu a Praha do ní vloží neinvestiční příspěvek 13 milionů korun. Rozhodli o tom pražští zastupitelé na svém jednání, které se protáhlo ze čtvrtka 21. května do pátečních ranních hodin. V čele bude ředitel jmenovaný městskou radou a součástí bude také tříčlenný investiční expertní výbor, který bude poradním výborem ředitele.

Fotogalerie

Organizace se bude zabývat takzvaným land-developmentem, kdy bude připravovat městské pozemky a území pro výstavbu bytových domů, a to až do fáze územního řízení. Souběžně s tím vedení Prahy bude u konkrétního projektu rozhodovat, zda bude domy stavět samo město, nebo ve spolupráci se soukromým investorem. Úkoly, kterými se bude městský developer zabývat, bude muset vždy schválit vedení Prahy.

Pro stavbu bytů má magistrát vytipováno asi 40 městských pozemků. Mezi nimi jsou například Palmovka na Praze 8 nebo Nové Dvory v Praze 4.

Kromě magistrátu a vedení města bude městský developer spolupracovat s jednotlivými městskými částmi, dopravním podnikem, Technickou správou komunikací a dalšími správci městské infrastruktury.

Do konce roku 2020 má mít organizace deset až 12 zaměstnanců. V příštím roce se navýší na 12 až 16 a do konce roku 2022 by měla mít 20 až 25 zaměstnanců. V čele bude ředitel, který bude mít k dispozici investiční expertní výbor, jehož členy na tři roky určí ředitel na základě návrhu radního pro oblast územního rozvoje a územního plánu. Nominace členů výboru bude schvalovat městská rada. Na pozici ředitele vypíše město výběrové řízení.

Záměr kritizovali někteří opoziční zastupitelé. Zastupitel Ondřej Martan (ODS) řekl, že záměr nepodpořil magistrátní výbor pro bydlení. Podle Martana by vedení města dalo možnost nevoleným lidem nakládat s městskými pozemky v řádu stamilionů korun. Podle něj je projekt špatně připravený a vágní. Opoziční zastupitelé Martin Sedeke (ODS) a David Vodrážka (ODS) řekl, že podobné pokusy se v minulosti staly a byly neúspěšné. Předseda zastupitelů ANO Patrik Nacher upozornil na chyby v materiálu a nejasnosti. Také zmínil, proč podobnou činnost nedělá městská organizace Institut plánování a rozvoje (IPR).

S výtkami nesouhlasil náměstek primátora Petr Hlaváček (TOP 09), který materiál zastupitelům předložil. "Jsou to standardní postupy západoevropských měst," řekl. Založení firmy podpořil také koaliční zastupitel Pavel Zelenka (Praha Sobě).

Metropole se v posledních letech potýká s bytovou krizí a rostoucími cenami bydlení. Vedení města to chce řešit zrychleným povolováním staveb a dalšími opatřeními, jejichž součástí je i zastavení privatizací městských bytů či podpora družstevní výstavby.