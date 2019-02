Praha - Města a obce v Česku zatím příliš nestojí o dotace na sociální byty z chystaného vládního programu Výstavba. Podle řady starostů není připravovaná státní podpora dostatečná a spoluúčast státu by měla být vyšší, nastavení navíc není výhodné pro malé obce. Žádost o peníze zvažují spíš větší města. ČTK to řekli starostové z vybraných obcí a měst ve všech krajích. Podle odborníků na sociální problematiku investiční program situaci lidí v tísni nevyřeší a potřeba je spíš zákon o sociálním či dostupném bydlení.

Vláda Andreje Babiše (ANO) se v programovém prohlášení zavázala, že připraví zákon o sociálním bydlení. Od záměru upustila a místo něj zvolila program Výstavba s dotacemi pro obce. Letos by v něm měla být miliarda. Jeden z pěti bytů má uhradit stát, na zbývající čtyři by si radnice měla vzít úvěr. Ministerstvo pro místní rozvoj začalo chystat zákon o dostupném bydlení, hotov by měl být do konce roku. Kabinet ho ale v legislativním plánu nemá.

Města a obce v Plzeňském kraji o vládní dotační program zatím zájem nemají. Podle starostů je nutná vyšší státní podpora. Stejně to vidí i představitelé středočeských měst.

Také mezi starosty na Liberecku převládá názor, že spoluúčast státu je příliš nízká. Starosta Prysku Jan Sviták (Nezávislí pro Prysk) se domnívá, že pro malé obce nebude program využitelný. Podle starosty Hudlic na Berounsku Pavla Hubeného (KSČM) jsou menší obce už teď po výstavbě vodovodů a dalších věcí zadlužené a nemohou si brát další úvěry. "Jistě je vhodnější dopracovat zákon o sociálním bydlení, zejména se zaměřením na startovací byty a domy s pečovatelskou službou," míní Hubený.

Také podle domažlického místostarosty Stanislava Antoše (KDU-ČSL) program příliš nepomůže a lepší by byl zákon o sociálním bydlení, které by ale obce poskytovaly dobrovolně. Nový model výstavby sociálních bytů nepovažuje za příliš šťastný ani Mladá Boleslav. "Lepším řešením by pravděpodobně byl původně zamýšlený zákon o sociálním bydlení," řekla mluvčí tamního magistrátu Šárka Charousková.

Dotační program zatím neoslovil ani města v Karlovarském kraji. Jejich představitelé by raději viděli větší podporu obcí z daní. Obce a města v Královéhradeckém kraji mají k programu výhrady. Zejména malé obce by byly raději, kdyby jim stát podpořil dotacemi budování infrastruktury pro rodinné domky a obcím výhodně poskytl pozemky.

O vládní dotační program zatím moc nestojí ani jihomoravská města. "Při nákladech v průměru zhruba 1,5 milionu na výstavbu jednoho sociálního bytu je to šest milionů korun z rozpočtu města," podotkl blanenský místostarosta Ivo Polák (ČSSD). Podle něj by podíl obce a státu měl být "50 na 50".

Zástupci některých měst a obcí naopak považují dotační program za krok správným směrem a za lepší řešení než zákon o sociálním bydlení.

Peníze z programu se bude na nové byty snažit získat Praha. "Pro první rok tam není ani nijak vysoká částka, uvidíme, kolik peněz to bude v následujících letech," řekl radní pro bydlení Adam Zábranský (Piráti). Podle něj by víc než dotační program pomohl zákon o sociálním bydlení. Žádost o dotaci zváží také Ústí nad Labem, Most, Jihlava nebo Olomouc.

Zástupci radnic upozorňují na to, že podrobnosti o programu ministerstvo ještě nezveřejnilo a na web je nedalo.

Podle odborníků na sociální problematiku a pracovníků organizací na pomoc lidem v tísni vládní dotační program bytovou nouzi v Česku nevyřeší a chudým nepomůže. Potřeba je systém sociálního či dostupného bydlení s podporou sociálních pracovníků.