Messi: Barcelona byla tentokrát nevyzpytatelná a slabá

Barcelona - Fotbalistům Barcelony se ve čtvrtek definitivně rozplynul sen o mistrovském hattricku a kapitán Lionel Messi si po neúspěšné obhajobě nebral servítky. Real Madrid si podle něj titul zasloužil, katalánský celek mu ale k jeho zisku pomohl. Barcelona byla podle argentinské hvězdy v průběhu sezony velmi nevypočitatelná a slabá, a pokud se výrazně nezlepší, prohraje v Lize mistrů osmifinálovou odvetu s Neapolí.

"Blaugranas" ve čtvrtečním předposledním ligovém kole prohráli doma s Pamplonou 1:2. Vítězný gól vstřelili hosté v době, kdy už po vyloučení hráli v deseti. Ani výhra by ale Katalánce neudržela ve hře o titul, protože Real po vítězství 2:1 nad Villarrealem mohl bez ohledu na výsledek největšího konkurenta začít slavit návrat na vrchol po třech letech.

"Nechtěli jsme skončit takhle. Zápas s Pamplonou shrnuje celý náš rok. Byli jsme hodně nevyzpytatelné a slabé mužstvo, kterému se snadno dávaly góly. Soupeři nás poráželi intenzitou a odhodláním. V průběhu sezony jsme byli velmi nestabilní a ztráceli jsme body, kde jsme nemuseli," řekl Messi v televizním rozhovoru pro Movistar.

Barcelona prohrála na Camp Nou v lize poprvé od listopadu 2018. "Cítíte z týmu, že se snaží, ale že není schopný dokončit práci. V prvním poločase byla Pamplona lepší než my, reagovali jsme jen ve druhé půli. Zdá se, že čekáme na to, až inkasujeme, abychom mohli zareagovat," uvedl třiatřicetiletý Argentinec, který proti Pamploně vyrovnal parádní trefou z přímého kopu a vede tabulku střelců s 23 góly.

Katalánský celek před koronavirovou pauzou vedl soutěž o dva body před "Bílým baletem". Zatímco ale celek ze španělské metropole vyhrál po restartu soutěže všech deset utkání, Barcelona pouze šest. "Real udělal, co potřeboval. Od restartu neprohrál, což je působivé, ale i my jsme mu pomohli k titulu. Ztráceli jsme zbytečně body, které jsme neměli. Musíme být kritičtí k tomu, jak jsme hráli, počínaje hráči a zbytkem klubu," prohlásil Messi.

"Real vyhrál všechny zápasy, ale my jsme Barcelona a očekává se od nás, že všechny zápasy vyhrajeme my. Musíme se dívat na sebe a ne na rivala. V posledních utkáních jsme za požadovanými výkony hodně zaostali," konstatoval desetinásobný šampion La Ligy.

Tým se podle Messiho bude muset výrazně zlepšit, chce-li pomýšlet na úspěch v Lize mistrů, která se dohraje v srpnu. Barcelonu čeká v domácí osmifinálové odvetě Neapol, na jejímž hřišti skončil první duel 1:1. Vítěz se přesune na závěrečný turnaj osmi nejlepších mužstev do Portugalska, kde se od čtvrtfinále bude hrát netradičně na jeden zápas místo dvou.

"Už jsem to řekl před nějakou dobou, že pokud budeme hrát takhle, bude pro nás velmi složité v Lize mistrů vyhrát. Je očividné, že to ani nestačilo na vítězství v La Lize. Jestli chceme vyhrát Ligu mistrů, musíme se hodně zlepšit. Pokud se nám to nepovede, pak s Neapolí prohrajeme," řekl Messi.

Barceloně hrozí, že poprvé od ročníku 2007/08 zůstane bez trofeje. "Musíme si odpočinout, vyčistit si hlavy a zapomenout na vše špatné, co se od prosince stalo. V Lize mistrů začínáme od nuly. Jste čtyři zápasy od vytoužené trofeje. Musíme ale změnit hodně věcí. Především musíme být sebekritičtí," uvedl čtyřnásobný vítěz Ligy mistrů.

Chápe frustraci fanoušků ze současné situace klubu. A to i kvůli tomu, že v předchozích dvou ročnících Ligy mistrů vypadla Barcelona s AS Řím a Liverpoolem poté, co v odvetě ztratila tříbrankový náskok z úvodního duelu. "Je to normální, cítíme to samé. Je logické, že se tak cítí vzhledem k tomu, čím jsme si prošli, třeba porážkami s AS Řím a Liverpoolem. Fanouškům dochází trpělivost a je to přirozené, protože jim nic nepřinášíme," konstatoval Messi.