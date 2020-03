Měsíční výpadek tržeb léčebných lázní může být až miliarda korun

Praha - Lázeňská zařízení považují nařízení státu, aby kvůli šíření koronaviru nepřijímali nové klienty, za rozumný krok, bude pro ně ale znamenat velké ztráty. Prezident Svazu léčebných lázní ČR Eduard Bláha vyčíslil měsíční výpadek v tržbách léčebných lázní na 800 milionů až miliardu korun. Například zaměstnanci hotelů a lázeňských zařízení v Karlovarském kraji nyní většinou skončí doma s 60 procenty mzdy. Hotely ale podle zjištění ČTK nevědí, zda bez pomoci vlády budou mít aspoň na tu částečnou mzdu.

Léčebné lázně v zemi zaměstnávají asi 10.000 lidí a nabízejí na 20.000 lůžek. Jejich současní klienti mohou svoji léčbu dokončit, nové ale lázeňská zařízení nesmí od čtvrtka přijímat, nařídila dnes vláda. Už od pondělí zakázala prodej ubytovacích služeb s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských a školských ubytovacích zařízeních. Později udělila výjimku pro prodeje a poskytování ubytovacích služeb pro cizince do doby opuštění ČR nebo s pracovním povolením na českém území.

Přitom dosavadní omezený chod podle Bláhy zajišťoval lázním schopnost zaměstnávat lidi a udržet provoz. "Opatření chápeme, ale pokud by měla trvat déle, určitě je nezvládneme bez pomoci státu, stejně jako ostatní sektory ekonomiky," uvedl.

Státní léčebné lázně Janské Lázně na Trutnovsku, kde se léčí nemoci pohybového aparátu, nervová onemocnění, obrna nebo roztroušená skleróza, přijdou kvůli vládnímu opatření podle ředitele Martina Voženílka minimálně o polovinu klientů. Pokud by opatření platilo měsíc, odhadl ztráty až na 12 milionů korun.

Výpadek příjmů bude problém i pro Lázně Hodonín, ředitel Milan Sýkora chce ale nejdříve řešit zdraví pacientů a zaměstnanců. "Se zavřením lázní souhlasím. Aspoň nyní necháme zaměstnance vydechnout, protože to pro ně bylo dvojnásob těžké. Jednak se se situací museli vyrovnat sami a jednak měli starost o klienty," řekl ČTK Sýkora. Až provoz v lázních zcela utichne, bude se dělat sanitace.

Ani lázně Bohdaneč na Pardubicku nebudou ztráty nyní vyčíslovat. "Nevíme, ani stát neví, co bude, krizovou dobu nikdo nečekal. Pacienty chceme doléčit, po březnu to budeme řešit dál," řekla ČTK výkonná ředitelka Bohdana Opočenská. Lázně, které léčí pohybové ústrojí, mají aktuálně kolem 400 klientů a pobyty dokončí do konce března.

Lázně Teplice podle obchodní ředitelky Yvety Sliškové dokončí pobyty současných klientů do 15. dubna. "Obvoláváme nyní klienty, kteří měli nastoupit ve čtvrtek, aby nejezdili," uvedla ředitelka. Kapacita lázní bývá každoročně v tomto období zcela plná.

Své poslední klienty dnes přijaly i Slatinné lázně Třeboň, kde jsou pobyty zpravidla na čtyři týdny. Vedení města, pod které lázně patří, doufá, že se nepřeruší daňové příjmy z rozpočtového určení daní. Kvůli modernizaci Bertiných lázní za 250 milionů korun v úterý radní schválili, že si lázně vezmou úvěr 70 milionů Kč. ČTK to řekl starosta Třeboně a jeden z jednatelů lázní Jan Váňa (ODS).

Prezident Svazu léčebných lázní ČR Bláha, který je i ředitelem lázeňského holdingu Spa & Wellness Nature Resorts sdružujícího Lázně Luhačovice a Léčebné lázně Jáchymov, ale zaznamenal vstřícnost ze strany zdravotních pojišťoven. Podle něj by měly souhlasit s prodlužováním návrhů léčby u pacientů, kteří měli do lázní v nejbližší době nastoupit a nyní nemohou. Návrhy od lékařů mají omezenou dobu platnosti.

Omezení podle Bláhy ale dopadne i na život v lázeňských lokalitách. Na lázně jsou navázány tisíce zaměstnanců v cestovním ruchu, restaurace, kavárny, cukrárny, prádelny a další služby.