Měsíc před startem OH v Tokiu mají Češi jistých 78 míst

Praha - Měsíc před zahájením odložených olympijských her v Tokiu má česká výprava zajištěných 78 účastnických míst. Sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor věří, že do konce kvalifikačních bojů by se toto číslo mohlo přehoupnout přes stovku. Na předchozích letních hrách v Riu de Janeiro v roce 2016 startovalo 104 českých sportovců, nejméně od OH 1956 v Melbourne.

"Přáli bychom si, aby ve výpravě bylo víc než sto sportovců. Hodně bude záležet na tom, zda uspějí basketbalisté," řekl Doktor. Satoranského a spol. čeká náročná kvalifikace v Kanadě, ostatní kolektivní sporty už šanci na postup ztratily.

Z atletů si dosud splněnými limity zajistili letenku do Tokia Jakub Vadlejch, Tomáš Staněk, Lukáš Gdula, Vít Hlaváč, Zuzana Hejnová, Nikola Ogrodníková a Tereza Ďurdiaková, místo vybojovaly také maratonkyně Eva Vrabcová Nývltová, Marcela Joglová a Tereza Hrochová. V tokijském bazénu budou startovat Simona Kubová, Jan Micka, Barbora Seemanová, Kristýna Horská, Jan Šefl, Jan Čejka a další dvě členky kraulařské štafety.

V neděli přibyl na seznam dálkový plavec Matěj Kozubek, který uspěl v kvalifikačním závodě. Tenisový svaz dnes nominoval pětici Karolína Plíšková, Petra Kvitová, Barbora Krejčíková, Markéta Vondroušová a Kateřina Siniaková.

Nominaci na jméno mají rovněž lezec Adam Ondra, sportovní gymnastka Aneta Holasová, šermíři Alexander Choupenitch a Jakub Jurka, triatlonistky Vendula Frintová a Petra Kuříková, vzpěrač Jiří Orság, stolní tenisté Lubomír Jančařík, Hana Matelová a Pavel Širuček a veslaři Jan Cincibuch, Jakub Podrazil, Miroslav Vraštil a Jiří Šimánek. Po vítězství v domácí kvalifikaci se do japonské metropole mohou chystat také vodní slalomáři Jiří Prskavec, Kateřina Minařík Kudějová, Lukáš Rohan a Tereza Fišerová.

Nominace by neměla uniknout ani rychlostním kanoistům Josefu Dostálovi, Radku Šloufovi a bratrům Fuksovým či veslařům Lence Antošové, Kristýně Fleissnerové a Janu Fleissnerovi, jenž ve skifu jako jediný může nahradit Ondřeje Synka.Ten sice vybojoval místo, ale ze zdravotních důvodů účast na vrcholné akci roku vzdal.

Pouze formální potvrzení zbývá judistům Lukáši Krpálkovi a Davidu Klammertovi, plážovým volejbalistům Ondřeji Perušičovi s Davidem Schweinerem a Barboře Hermannové s Markétou Nausch Slukovou, moderním pětibojařům Martinu Vlachovi a Janu Kufovi, zápasníkovi Arturu Omarovovi, jachtaři Karlu Lavickému a reprezentantům v jezdectví Miloslavu Příhodovi a Miroslavu Trundovi. Osm účastnických míst vybojovali střelci a sedm cyklisté.

Parkurové družstvo pojede ve složení Anna Kellnerová, Aleš Opatrný, Ondřej Zvára a Kamil Papoušek. Ve hře byla i Emma Augier de Moussac, ale startu se musela vzdát, jelikož její Diva není zdravotně v pořádku. Poprvé od roku 2008 bude mít Česko zastoupení i v lukostřelbě, Marie Horáčková vybojovala pro Česko účastnické místo a může navázat na svou zesnulou matku Barboru Horáčkovou, která se představila před 13 lety v Pekingu.

Některé sporty zatím nemají uzavřené kvalifikační boje, kvůli koronaviru byla řada z nich odložena. Například atleti uzavírají žebříčky, z nichž se budou doplňovat již kvalifikovaní účastníci, až 29. června. Tentýž den má plénum ČOV schválit konečnou nominaci do Tokia, přihláška se odesílá 5. července.