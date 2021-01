Měsíc před Jizerskou 50 pořadatelé řeší, jak pustit i veřejnost

Praha - Za měsíc by se měla uskutečnit Jizerská padesátka, nad jejím konáním se ale kvůli špatné epidemiologické situaci v Česku vznáší otazník. Pořadatelé řeší, jak dostat na start elitu i veřejnost. Ve hře je hromadné používání testů na koronavirus i rozložení závodu na více dnů, aby hobby běžci startovali individuálně.

Závodní program je do Bedřichova naplánovaný na 12. až 14. února. Tentokrát pořadatelé nemusejí mít obavy z nedostatku sněhu, ale nadmíru je zaměstnávají koronavirová omezení. "Rádi bychom připravili takovou podobu akce, které se budou moct zúčastnit všichni registrovaní účastníci. A to za dodržení veškerých hygienických a bezpečnostních pravidel, která budou odpovídat dané situaci v Česku. Aktuální podobu závodu komunikujeme s Ministerstvem zdravotnictví a Národní sportovní agenturou," uvedl v tiskové zprávě zástupce organizačního týmu Petr Lešek.

Registrace se předčasně uzavřely už před Vánoci, kdy bylo přihlášených 5000 účastníků. Nejnadějněji vypadá konání nedělního hlavního závodu na 50 kilometrů a pátečního sprintu, které jsou určené aktérům seriálu dálkových běhů Visma Ski Classics. Mezinárodní sportovní akce dostávají v Česku výjimku.

Organizují se v uzavřených "bublinách", do kterých mají účastníci i všichni organizátoři, dodavatelé a hosté přístup jen s negativním testem na koronavirus. Pořadatelé pracují i s možností "bubliny" pro otestovanou veřejnost, což by umožnilo zachování termínu od pátku do neděle.

"Další variantou je rozložení akce na více dní. Tato varianta by umožňovala individuální start všech přihlášených bez kontaktu s ostatními," uvedli pořadatelé. V takovém případě by "bublina" fungovala jen pro elitu a organizační tým. Diváci budou mít v každém případě vstup ke tratím zakázán.

Osud Jizerské padesátky byl do poslední chvíle nejasný i loni, kdy ještě koronavirová pandemie v Evropě nepropukla naplno. Tehdy pomohl zásah shůry. I tentokrát doufají pořadatelé v "zázrak". "Po loňské zkušenosti s přívaly sněhu dva dny před závodem věříme, že i letos se Padesátku podaří uskutečnit. V době, kdy je na horách dostatek sněhu, by byla škoda vzdát úsilí předčasně. Nejen s ohledem na dlouhou tradici, přihlášené závodníky, ale i na ekonomickou situaci, kdy naše náklady v tuto chvíli přesáhly 25 milionů korun a dál rostou. Při neuskutečnění závodu se promění ve ztrátu," uvedl Lešek.

Organizátoři uvedli, že nechtějí zlehčovat aktuální špatnou situaci v Česku, ale snaží se ukázat, že i tak lze závod s větším počtem účastníků uspořádat bezpečně. Rozhodnutí by mělo padnout co nejdříve po schůzce na ministerstvu zdravotnictví, která je naplánována v nejbližších dnech.