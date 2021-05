MeSES: Plošné testování rušit až mezi posledními opatřeními, je levné

Praha - Plošné testování na covid-19 by se podle Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) mělo rušit mezi posledními plošnými opatřeními. Je podle nich levnější, s postupem vakcinace budou navíc náklady klesat. O stanovisku, které připravila ještě jako poradní skupina ministerstva, dnes MeSES informovala v tiskové zprávě. Bývalý ministr Petr Arenberger (za ANO) oficiální spolupráci se skupinou před svým odchodem ukončil, nový šéf resortu Adam Vojtěch uvedl, že zájem o neformální spolupráci má.

"Poměr nákladů a efektů testování je zjevně lepší, než u extrémně drahých plošných omezení oblastí jako jsou podnikání, shromažďování, nebo vzdělávání, a proto by plošné testování mělo být zrušeno teprve po zrušení v podstatě všech plošných omezení pohybu, podnikání, soukromého života a vzdělání." uvedla skupina.

V současné době se plošně testují žáci a studenti ve školách, zaměstnanci v podnicích a veřejnost má nárok na antigenní test hrazený z veřejného zdravotního pojištění jednou za tři dny. Od června budou hrazené dva testy citlivější metodou PCR a čtyři antigenní, v červenci pak dva každého typu. "Z modelů plyne, že protiepidemický efekt opakovaného testování s použitím méně citlivých testů prováděných s vyšší frekvencí je podobný, jako při použití citlivějších testů s nižší frekvencí," uvádí.

Frekvence testování se podle členů skupiny může se zlepšující se epidemickou situací snižovat. U stále stejných skupin, například ve škole či práci, může PCR test stačit na týden až dva, antigenní na tři až pět dní. Pro jednorázovou akci, kde se potkají různí lidé, by měl PCR test platit pět až sedm dní, antigenní jeden či dva dny.

Současná incidence je 34 případů na 100.000 obyvatel za týden. Až se sníží na 25 případů, lze podle MeSES uvažovat o testech jednou za 14 dní, případně jen pro zaměstnance vracející se z dovolených nebo účastníků dětských táborů nebo hromadných kurzů. Ukončovat by se mohlo i regionálně.

"Právě cílené testování by mělo plošné testy postupně nahradit, ale v situaci, kdy by bylo výhodné se spolehnout na trasování, ještě nejsme. Zrušení plošného testování musí být doprovázeno funkčním cíleným testováním a efektivním trasováním," dodali.

Reprodukční číslo, tedy průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného, se v současné době pohybuje mezi 0,7 a 0,8. Testování má na jeho snižování podle skupiny významný dopad.

"Racionální postup vyžaduje rušit opatření postupně od těch, která mají nejhorší poměr nákladů k dosažené redukci reprodukčního čísla a teprve později postupovat k těm, která mají nákladovou efektivitu vyšší," píše se ve stanovisku.

Skupina ale varuje před přehlížením nepřímých nákladů jako jsou dopady na veřejné zdraví, společenské a psychologické škody či zásahy do práv a svobod občanů, které jsou ale obtížně vyčíslitelné nebo se projeví až za dlouhou dobu.

"Vzhledem k celospolečenským nákladům epidemie je vhodné, aby plošné preventivní testování nebylo hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, ale z jiných zdrojů státního rozpočtu," dodala MeSES. Na to, že náklady za testování, které umožňuje provoz firem, nese veřejné zdravotní pojištění, si už stěžovaly také menší zdravotní pojišťovny nebo Koalice soukromých lékařů.

Nákladově nejefektivnějšími opatřeními než testování jsou podle členů skupiny očkování, trasování a cílené testování, izolace nakažených a karantény jejich kontaktů.

Zásadní pro letní období dovolených je podle MeSES sekvenace vzorků pro zjišťování cirkulujících variant viru. "Mohou výrazně zpomalit pokles reprodukčního čísla a zkomplikovat tak návrat k běžným aktivitám" uvádí ve stanovisku. Podrobněji vyšetřovat by se mělo asi 10 procent vzorků, platit by se to mělo ze státního rozpočtu.

Ministerstvo zdravotnictví ukončilo oficiální spolupráci s MeSES před deseti dny, vysloužilo si za to vlnu kritiky. Skupina odmítla následnou nabídku premiéra Andreje Babiše (ANO), aby radila přímo Radě vlády pro zdravotní rizika. Jejím členem je i šéf skupiny, epidemiolog Petr Smejkal. "Zrušením oficiálního statutu MeSES jako poradního orgánu ministerstva zdravotnictví se pro nás mnoho nemění. Stanovisko jsme měli rozpracováno ještě před touto změnou a může být relevantní pro mnoho subjektů, které testování v současné době řeší," uvedl v tiskové zprávě Smejkal.