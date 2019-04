Praha - Hokejový útočník Tomáš Mertl si po Chorvatsku vyzkoušel Kontinentální ligu i v Číně a považuje to za cennou zkušenost. Po sportovní stránce se třiatřicetiletému nejlepšímu střelci předešlé sezony extraligy v Kunlunu tolik nedařilo, možnost spravit si chuť nyní má v národním týmu. Účastník loňských olympijských her je v přípravě na mistrovství světa na Slovensku v kádru poprvé právě od vystoupení v Pchjongčchangu.

"Líbilo se mi tam, všechno v týmu klapalo a byla to dobrá zkušenost. Jsem rád, že jsem tam šel a zažil to. Po hokejové stránce to z mého hlediska až tak povedené nebylo," řekl novinářům Mertl, který prožil další exotické angažmá. "Hokejové země jsem si objel hlavně přes reprezentační turnaje, tohle byl takový bonus," usmíval se.

V Kunlunu působil od začátku sezony s obránci Ondřejem Vitáskem a Tomášem Kundrátkem, který se ale na začátku prosince vrátil do Třince a následně zamířil do Davosu. Zatímco v Záhřebu strávil Mertl téměř dva roky i s rodinou, v Číně byl sám a manželka s třemi dětmi zůstala doma.

"V Záhřebu se nám líbilo. Dalo se tam taky dojet autem a kluk tam pak chodil i do první třídy," řekl. Právě i kvůli škole zůstali jeho blízcí tentokrát doma a Mertl bydlel v bytě s Vitáskem, který v Číně také pobýval bez rodiny.

"My jsme se doma tak dohodli dopředu. Ani tam za mnou nebyli. Já jsem byl dvakrát v reprezentační pauze na den a půl doma. Jinak jsme komunikovali přes mobil a přes počítač. Bylo to samozřejmě těžké kousat. Manželka to musela zvládat, vážím si toho, co pro mě dělá. Slíbil jsem jí dovolenou. Řekli jsme si, že v dubnu někam vyjedeme, a teď je reprezentace," prohlásil Mertl.

Za další příležitost v národním týmu je šťastný, navíc po tomto ročníku. V sezoně 2017/18 se po dvou letech v KHL v Záhřebu a Ufě vrátil do extraligy a v dresu Plzně po boku dlouholetého kamaráda Milana Gulaše vyhrál s 30 góly z 50 utkání poprvé v kariéře tabulku střelců. V Kunlunu ale stihl za 52 zápasů dát jen čtyři branky.

"Ale že by tam za mnou chodili, že nedávám góly, to vůbec ne," odmítl, že by cítil z klubu tlak. V KHL měl předtím už na kontě 113 utkání a 51 bodů za 22 gólů a 29 asistencí. Po vložené nejlepší extraligové sezoně v kariéře posun výš neprožil. "Když to sedne, trenéři hráči věří a hraje hodně a všechno, tak se to nabaluje. Tady to zatím tak nebylo," prohlásil Mertl.

"Začal jsem se zraněním a skončil jsem se zraněním. Taky trenér sestavu dost motal, i když se vyhrálo. Dával mě na křídlo a dva zápasy jsem hrál dokonce na beku," komentoval Mertl tahy finského kouče Jussiho Tapoly, jehož nahradil v polovině ledna Curt Fraser.

Zahrál si ve dvojici s Kundrátkem. "Nebylo to špatné, docela jsem si to užil. Já jsem tehdy po zranění hrál teprve dva nebo tři zápasy, měli jsme pak hodně zraněných obránců. Trenér tak viděl, že jsem hodně bránící, tak za mnou přišel, jestli bych to nechtěl zkusit. Co mi zbývalo," podotkl Mertl.

Pozvánku do národního týmu i před dlouhé odloučení od rodiny neváhal přijmout. "Děti doma říkali, že už nechtějí, abych někam jel ani další sezonu. Teď jsem s nimi byl měsíc doma. Úplně jsem odpočíval, měl jsem i špatné tříslo. Když přišla pozvánka, tak manželka říkala: 'Tak jo, běž to zkusit. Když už jsi byl tak dlouho pryč, tak to vydržíme.' Je to nároďák," uvedl Mertl.

"Bratislava je samozřejmě velké lákadlo, ale vím, že bude těžké se prosadit do týmu. Ale jdu se o to poprat a udělám pro to všechno. Pokusím se odvést, co umím, když dostanu prostor a uvidí se, jak mi to půjde a jak se mnou budou trenéři spokojení," prohlásil odchovanec Českých Budějovic.

Bude teprve řešit, zda se vydá na další zahraniční angažmá, nebo zůstane v extralize. "Pro Čínu by manželka už nebyla, abych byl celý rok pryč. Musela by to být nějaká lepší nabídka, aby to bylo schůdné s rodinou. Agent bude hledat a pak se rozhodneme," dodal Mertl.