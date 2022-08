Mero: Dodávky ropy ropovodem Družba do ČR se mají obnovit během několika dní

Praha - K obnovení dodávek ropy ropovodem Družba do České republiky by mělo dojít v průběhu několika dní. ČTK to sdělila v tiskové zprávě společnost Mero, která je vlastníkem a provozovatelem české části ropovodu Družba a ropovodu IKL. Podle ní jsou v současnosti dodávky zastavené. Zásobování ropou rafinerie v Litvínově je však plně zajištěné z operativních zásob umístěných na centrálním tankovišti v Nelahozevsi, jejichž objem je dostatečný do chvíle, než se znovuobnovení provoz ropovodu Družba. Aktivace nouzových zásob ropy ze Správy státních hmotných rezerv (SSHR) zatím není zvažována, dodala firma. Zásoby SSHR pro chod rafinerie v Litvínově v současné chvíli stačí na zhruba 90 dnů, uvedla SSHR.

Vývoz ropy z Ruska zajišťuje monopolní provozovatel ropovodů Transněfť. Ten dnes oznámil, že platba za srpnový tranzit, kterou v červenci zaslal ukrajinské firmě Ukrtransnafta, se vrátila zpět na jeho účet. Podle společnosti Gazprombank, která má platby na starosti, se peníze vrátily kvůli restrikcím ze strany Evropské unie. Ukrajina proto tranzit ruské ropy zastavila.

"Situaci kolem dodávek ropy sledujeme a jsme v pravidelném kontaktu s vedením Unipetrolu i s vedením Mero. Zásoby ropy pro chod rafinérie v Litvínově máme na zhruba 90 dní a v případě potřeby jsme připraveni je uvolnit," uvedl na twitteru předseda SSHR Pavel Švagr. Potvrdil, že Unipetrol v tuto chvíli čerpá ze svých zásob.

"V současné situaci lze využít k zásobování ropou tuzemských rafinérií ropovod TAL a nově vydané provozní povolení k navýšení celkové kapacity ropovodu TAL, které umožňuje již jeho maximální výkon. Získání provozního povolení bylo oznámeno po jednání premiéra Petra Fialy s předsedou vlády Svobodného státu Bavorsko Markusem Söderem při příležitosti jeho návštěvy v ČR v polovině července 2022," uvedlo dále Mero.

"Kvůli zastavení dodávek ropy přes ropovod Družba jsme v kontaktu se všemi relevantními aktéry, se kterými hledáme cestu, jak situaci vyřešit. Další dny ukážou, jestli se jedná o další eskalaci energetické války ze strany Ruska nebo o technický problém v platbách," uvedl na twitteru ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). U společnosti Mero jsou podle něj uskladněny operativní zásoby ropy, které umožní výpadek dodávek pokrýt minimálně do druhé poloviny srpna. "Disponujeme také strategickými zásobami, které nám vystačí téměř na 90 dnů. Aktivovat se je nyní nechystáme," dodal Síkela.

Předseda představenstva Mero Jaroslav Pantůček v České televizi uvedl, že v současné době je v SSHR zhruba milion tun ropy, přičemž litvínovská rafinérie zpracovává asi 15.000 tun ropy denně. Rafinérie v Kralupech nad Vltavou je ze 100 procent zásobována ropovodem IKL.

Ropa neteče ani na Slovensko, potvrdili ČTK slovenský přepravce ropy Transpetrol i bratislavská rafinerie Slovnaft. Důvodem jsou podle nich právě problémy ohledně ruské platby za přepravu ropy přes ukrajinské území. Rafinerie Slovnaft a její mateřská společnost MOL proto zároveň iniciovaly s ukrajinskou a ruskou stranou jednání o tom, že by zmíněné poplatky v zájmu obnovení dodávek ropy uhradily.

"Také v roce 2019 došlo k výpadku dodávek ropy přes ropovod Družba přibližně na měsíc a koneční spotřebitelé to nepocítili," uvedlo v podvečer v tiskové zprávě ministerstvo průmyslu (MPO). Kromě Družby je ropa do ČR přepravována i přes ropovod IKL, napojený na ropovod TAL. Primárně je ropa z Družby využívána v rafinérii Litvínov, ropovod IKL dodává ropu hlavně do rafinérie v Kralupech nad Vltavou. Přes ropovod Družba do Česka proudí as polovina z ročního dovozu až osmi milionů tun ropy, druhá polovina je do země přepravována přes ropovod IKL, dodalo MPO.