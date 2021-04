Merkelová podporuje návrh krátké celoněmecké uzávěry

Berlín - Německá kancléřka Angela Merkelová podporuje návrh krátké a důrazné uzávěry, která by kvůli vysokým počtům nakažených koronavirem platila v celém Německu. Na dnešní vládní tiskové konferenci to prohlásila kancléřčina mluvčí Ulrike Demmerová. Krátkou uzávěru navrhuje premiér Severního Porýní-Vestfálska Armin Laschet, jenž by kvůli tomu chtěl uspíšit jednání spolkových zemí s kancléřkou, které je zatím plánováno na 12. dubna. Shoda na dřívější schůzce ale není.

"Každý požadavek krátké a jednotné uzávěry je správný," řekla Demmerová o postoji kancléřky. Merkelová kvůli zhoršené epidemické situaci požaduje zpřísnění restrikcí, k čemuž se ale spolkové země staví váhavě. Řada regionů i přes nesouhlas vlády pokračuje díky vysoké míře autonomie ve zkušebním uvolňování karanténních omezení, které je podmíněno koronavirovými testy. Otevřené zůstávají také obchody neprodávající zboží denní potřeby, nezbytný je ale pro nakupování test.

Velký spor vedla Merkelová o takzvané nouzové brzdě. Ta se podle dřívějšího ujednání se spolkovými zeměmi měla aktivovat automaticky v těch regionech, kde počet nových případů na 100.000 obyvatel přesáhl v sedmidenním průměru stovku. V takovém případě se restrikce měly vrátit ke stavu ze začátku března, kdy byly otevřené jen obchody s potravinami a kadeřnictví. Spolkové země ale k uzavírkám nepřistoupily, což kancléřka kritizuje.

Celoněmecký průměr přitom nyní činí 110 nových případů koronaviru na 100.000 obyvatel za sedm dní, některé okresy ale vykazují výrazně horší čísla. Například bavorské město Hof má ve statistice Institutu Roberta Kocha (RKI) se sedmidenním průměrem přes 456 nejhorší bilanci v Německu. Horší situace než v Česku, které má podle portálu Corona in Zahlen průměr 295 nových případů na 100.000 obyvatel, je nyní v šesti německých okresech.

Bavorský premiér Markus Söder k nadcházejícímu jednání s Merkelovou řekl, že nepočítá s uspíšením jednání, jak by si přál Laschet. Za problém považuje to, že spolkové země nejsou ohledně společného postupu jednotné. Za klíčový tak Söder považuje společný postoj v otázkách nouzové brzdy, možných výhod pro očkované a podmínek krátkodobé uzávěry.

"Všechno, co společně učiníme, má veliký přínos, v opačném případě by to byl jen záplatovaný koberec, ve kterém by se nikdo nevyznal," řekl bavorský premiér o jednotném postupu spolkových zemí. "A podle současné situace se jednání tento týden neuskuteční," dodal.