Merkelová hájí karanténní opatření, jsou kvůli mutacím nezbytná

Berlín - Jako nezbytné dnes německá kancléřka Angela Merkelová obhajovala zpřísnění karanténních opatření v Německu, na kterých se v úterý dohodla s premiéry spolkových zemí. Zdůraznila, že je nutné zabránit rozšíření nakažlivější britské mutace koronaviru. I přes lepšící se epidemickou situaci čelí Německo podle Merkelové těžké fázi pandemie nemoci covid-19.

Merkelová na tiskové konferenci řekla, že v Německu sice mutace již byla zjištěna, stále ale není dominantní. "Ještě tomu můžeme zabránit, ještě máme čas," řekla. Varovala před okamžikem, kdy se mutace natolik rozšíří, že již nebude možné ji stávajícími opatřeními zadržet. Dodala, že o koordinaci tažení proti mutacím chce dnes jednat i na summitu Evropské unie.

Epidemická situace v Německu se podle Merkelové zlepšuje. "Denní počty nakažených klesají, klesá vytíženost nemocnice, je menší obsazenost lůžek intenzivní péče," uvedla. "Ukazuje se, že velká odříkání, která lidé v Německu již řadu týdnů podstupují, se začínají vyplácet. Ukazuje se, že snaha není zbytečná," řekla.

Na druhou stranu jsou ale podle kancléřky stále vysoké počty obětí. "Dnes to bylo zase přes tisíc obětí. Je nezbytné mít na paměti, že to není jen číslo, jsou to lidské osudy, jsou to rodiny," uvedla.

Kancléřka znovu odmítla kritiku za postup, jakým se Německo rozhodlo opatřit vakcínu. Německo se spolu s dalšími zeměmi EU dohodlo na společnému nákupu a následném přerozdělení uvnitř EU. "Pokud se dodrží vše, co se dohodlo, bude mít do konce léta možnost se nechat naočkovat každý," řekla Merkelová.