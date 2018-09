Stuttgart/Stockholm - Německá automobilka Mercedes-Benz dnes představila nový sportovně-užitkový vůz s elektrickým pohonem, kterým by měla konkurovat elektromobilům americké společnosti Tesla. Elektromobil s názvem EQC by se měl začít prodávat v polovině příštího roku.

Vůz EQC je první z řady elektromobilů EQ, kterou Mercedes ohlásil před dvěma roky. Tato řada má zahrnovat celou škálu modelů, od malých automobilů po luxusní vozy, uvedla agentura DPA.

Elektromobil EQC by se měl začít prodávat v Evropě, následně by měl vstoupit rovněž na trhy v Číně a Spojených státech. Jeho dojezd na jedno nabití by měl činit přes 450 kilometrů.

Sportovně-užitkové vozy s elektrickým pohonem se nyní chystají uvést na trh také další němečtí výrobci luxusních vozů BMW a Audi.

"Ačkoli Tesla v současnosti pevně ovládá trh s luxusními elektromobily, nemyslím si, že tomu tak bude i po příchodu německých luxusních modelů," uvedl podle agentury Reuters analytik Wajih Hossenally z výzkumné společnosti IHS Markit. "Tesla zatím nemá v podstatě žádnou konkurenci. To se však od roku 2019 změní," dodal.