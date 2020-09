Menzel dal Svěrákovi první roli a pomohl Třískovi v návratu

Praha - Režisér Jiří Menzel přistupoval ke své tvorbě natolik zodpovědně, že při každém natáčení přímo "onemocněl filmem". ČTK to dnes při vzpomínce na svého kolegu a přítele řekl scenárista Zdeněk Svěrák. Nejvíce se prý sblížili v USA, kam společně odjeli připravovat film, který ale nikdy nevznikl, protože byl podle Svěráka málo "americký". Pro film Na samotě u lesa si Menzel vymohl Jana Třísku, který byl tehdy u režimu v nemilosti. Obsazením v Menzelově filmu se mohl vrátit na plátna kin. Oscarový režisér Jiří Menzel zemřel v sobotu ve věku 82 let.

Na režiséra vzpomínal i zpěvák Václav Neckář, který pod Menzelovým vedením natočil v roce 1966 oscarový film Ostře sledované vlaky a o několik let později i Skřivánky na niti podle literárních předloh Bohumila Hrabala. Připomněl, že Ostře sledované vlaky byly Menzelovým prvním celovečerním filmem a pro Neckáře v jeho 22 letech první filmová role. "Jirka byl kamarád, pozval mě na kamerové zkoušky. Spolu jsme pak zašli v Kobylisích k panu Hrabalovi, aby viděl, jak bude vypadat Miloš Hrma. Pan Hrabal, když jsme odcházeli, říkal 'to je on', vybral si mě," vzpomínal dnes Neckář.

Na přebírání Oscara do Spojených států Neckář s Menzelem nejel. "Vzal si s sebou Mášu (Jitku Bendovou). Proč by si vzal s sebou ošklivýho kluka? Vzal si radši hezkou holku, navíc Jitka mluvila perfektně anglicky," řekl dnes ČTK šestasedmdesátiletý Neckář. Připomněl, že s Menzelem byli přátelé celý život. Naposledy ho viděl na jaře u něj doma, v létě s ním mluvil telefonicky. "Pozdravili jsme se. Netušil jsem, že ..... Je to škoda," uzavřel Neckář.

Herečka a diplomatka Magda Vášáryová dnes v reakci na úmrtí Menzela připomněla svoji roli Maryšky ve filmu Postřižiny z roku 1980. "Máří z Postřižin by to vzala s humorem, protože brala život tak, jak šel," řekla ČTK. Na Menzela bude vzpomínat jako na geniálního a velice náročného režiséra, pak jako na člověka, který byl slavný a užíval si to, a také jako na člověka, který si nepřestal hrát, i když byl dospělý a velký. "Pořád si hrál jako malý kluk. To bylo na něm sympatické," uvedla.

"Pro nás s Láďou Smoljakem to byla veliká čest pracovat s oscarovým režisérem. Na prvním filmu, co jsme pro něj napsali, to bylo Na samotě u lesa, jsme si dávali hodně záležet," řekl Svěrák. Připomněl, že ve filmu dostali spolu se Smoljakem jako neherci první větší filmové role. "Při té spolupráci jsme si uvědomili, jak mu záleží na obsazení. Tenkrát byl v nemilosti Jan Tříska a Jirka byl paličák, zdržoval to natáčení, dokud mu Třísku nedovolili. Řekl, že jiného představitele nevidí a tím vymohl, že se Jan Tříska mohl vrátit na plátno," vzpomínal Svěrák.

Zmínil také, že Menzel nebyl při natáčení šťastný, jakkoli by se to mohlo z jeho komedií třeba zdát. "Na film se těšil, ale když se začalo, jako by tím filmem onemocněl. Byl nervózní, vážný, byla to zodpovědnost, strach, že tentokrát se to třeba nepovede, nebo že to nedělá úplně dobře, nebyl si tak jistý úspěchem. Byl šíleně svědomitý a trpělivý," popsal Svěrák spolupráci s ním.

Nejvíce se spolu prý sblížili, když odjeli do Ameriky připravovat film, z něhož ale nakonec sešlo. "Já jsem předělával scénář, který už tam měli.... bylo to hezký, Jirka mi vařil kafe, místo cukru dával čokoládu, to bylo jeho oblíbené...," řekl. O možném filmu se dnes ani příliš neví. "Nepovedlo se to, tak jsem to nikde nešířil, protože to byl neúspěch. Vrátili jsme se s prázdnou, ale to neznamená, že jsme se nesblížili. Šest neděl psaní a odmítání, to bylo pro naše přátelství dost důležité," uvedl.

Nabídka přišla z USA po Vesničce mé střediskové, která byla nominovaná na Oscara. "Nabídli Jirkovi, jestli by nechtěl v Americe natočit film a on si mě tam vzal s sebou. Můj scénář se jim nezdál dostatečně velkolepý pro americký film. Řekli: Tohle si natočte, pane Menzel, třeba v Jugoslávii. A to Jirka zas nechtěl," vzpomíná Svěrák.

Menzel myslel hlavně na diváky, říká ředitel archivu

Jako tvůrce, který myslel především na své diváky, usiloval o jejich přízeň a dovedl vycítit, co od něj očekávají, vnímá zesnulého Jiřího Menzela ředitel Národního filmového archivu (NFA) Michal Bregant. Jako ostatní mladí režiséři v první polovině 60. let usiloval o originální styl, typický snahou harmonizovat svět, který ve svých filmech zobrazoval. V podmínkách znormalizovaného Barrandova 70. a 80. let možnost setrvat u aktivní tvorby vyžadovala kompromisy, ale Menzel měl svého Bohumila Hrabala, jehož prózy mu pomohly tímto obdobím proplout, a scenáristu Zdeňka Svěráka, který byl jeho další autorskou oporou, řekl dnes ČTK Bregant.

Kino Ponrepo, které NFA provozuje, připomene režisérskou osobnost Jiřího Menzela 13. září jeho filmem Žebrácká opera. Film natočil na základě své vlastní inscenace Havlovy adaptace Žebrácké opery, kterou inscenoval v roce 1990 v Činoherním klubu.

Jiří Menzel je většinou vnímán jako jeden z protagonistů československé nové vlny 60. let, ale v jeho kariéře režiséra a herce lze podle Breganta zahlédnout i tradici první Československé republiky. Tedy právě zájem o diváky a jejich přízeň. Snaha o jistou harmonizaci světa podle ředitele postupně v Menzelových dílech převládla. "Odpovídala tomu, co se naučil od svého mentora Otakara Vávry: režisér má točit," uvedl. Výběrem námětů a spolupracovníků se Menzelovi podařilo podle Breganta "proplout" i normalizací.

Scenáristka Tereza Brdečková, která se podílela na Menzelově filmu Donšajni, dnes v České televizi zmínila, že Menzel miloval svoje herce a uměl s nimi báječně pracovat. Připomněla také, že Menzel je poslední z představitelů československé nové vlny, kdo odchází. "Tady opravdu nezbyl vůbec nikdo," řekla.

V 90. letech, kdy už byla kinematografie zprivatizovaná a Menzel se odmítal přizpůsobit podmínkám raného kapitalismu, stal se spíše komentátorem společenského dění. "I na to si jeho někdejší diváci zvykli," připomíná Bregant. Menzel se podle něj snažil po svém dostát humanistické tradici té části prvorepublikové kultury, která nebyla nijak progresivní, spíše jen reagovala na debatu ve společnosti té doby. "Menzel nikdy neprovokoval ani diváky ani producenty, snažil se poctivě odvyprávět příběhy, které od něj diváci očekávali, a vážil si jejich přízně," uzavřel Bregant.

Politici oceňují kvality i světový ohlas Menzelova díla

Kvality filmového díla Jiřího Menzela a jeho světový ohlas zmiňují čeští politici v příspěvcích, v nichž dnes na sociálních sítích vyjadřují soustrast rodině oscarového režiséra. Menzel zemřel v sobotu ve věku 82 let. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že Menzel za sebou zanechal úžasné dílo, které nikdy nepřestane těšit a bavit. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) ČTK napsal, že Menzelův filmový rukopis i herectví jsou nezaměnitelné.

Babiš na svých sociálních sítích vyjádřil rodině českého filmaře upřímnou soustrast. "Smutná zpráva o úmrtí tohoto výjimečného člověka a filmaře velice zasáhla nás všechny. Zanechal tu po sobě úžasné dílo, které nás nikdy nepřestane těšit a bavit a díky kterému zná český film celý svět. Díky, Mistře," uvedl.

Zaorálek ČTK napsal, že byl Menzelovi vděčný například za film Skřivánci na niti. "V tomto filmu opustil všechen oficiální výklad velkých dějin, jak se o nich psalo v učebnicích, a ukázal tragické osudy bezejmenných, ale vůbec ne obyčejných lidí, které ty velké dějiny semlely a z jejich životů udělaly trosky," uvedl.

Menzel podle Zaorálka celý svůj filmový život hledal něco zdánlivě obyčejného, co zachraňuje svou poezií a půvabem smysluplnost lidské existence. "Byl s Milošem Formanem nejznámějším představitelem nové vlny šedesátých let a zasloužil se o to, že přitáhl mnoho čtenářů k (Bohumilu) Hrabalovi a (Vladislavu) Vančurovi. Jeho filmový rukopis i herectví jsou nezaměnitelné," dodal ministr.

Vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO) připomněla, že se Menzel do "srdcí diváků zapsal především neotřelými adaptacemi díla spisovatele Bohumila Hrabala" a "nezapomenutelnými hláškami". "Opustila nás legenda českého filmu. Díky za všechny skvělé filmy, pane režisére," uvedla. V roce 1967 získal film Ostře sledované vlaky, natočený podle Hrabalova románu, Oscara za cizojazyčný film.

Šéf ODS Petr Fiala zdůraznil, že Menzelovy filmy dosáhly světového ohlasu. "Podle svých slov chtěl svými díly především bavit a potěšit. A to se mu dařilo měrou vrchovatou u několika generací diváků, kteří na něj budou vděčně vzpomínat," uvedl. "Až setřeseme první smutek, dojde nám, že se díky jeho filmům můžeme ještě dlouhá, dlouhá léta smát, dojímat a radovat. To opravdu není málo," napsala poslankyně a kandidátka ODS do Senátu Miroslava Němcová.

Bývalý ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) uvedl, že Menzelův vklad české filmové kultuře je obrovský. "Vážím si toho, že jsem měl tu čest s panem režisérem mnohokrát debatovat o filmu, kultuře, o světě a hodnotách. Lehké odpočinutí, pane režisére. A velký dík za vaše dílo!" napsal.

Zlínský filmový festival připomene režiséra Jiřího Menzela

Organizátoři zlínského filmového festivalu pro děti a mládež připomenou českého oscarového režiséra Jiřího Menzela, který jako dvaaosmdesátiletý v sobotu večer zemřel. Připravují pietní místo v kongresovém centru, v němž festival sídlí. ČTK to dnes řekla mluvčí festivalu Kateřina Martykánová.

"Rozhodli jsme se také před filmové projekce zařadit vzpomínku na pana Menzela. Také chceme nějakým způsobem oživit výstavu, kterou jsme před dvěma lety představili na festivalu, výstavu pracovních fotografií pana Menzela," uvedla Martykánová. Jde o snímky z natáčení. Výstavu by tak měli návštěvníci vidět ještě na festivalu, který končí ve čtvrtek.

"Pan Jiří Menzel patří beze sporu ke zlatému fondu naší kinematografie. Vzpomínáme na něj moc rádi, jako na člověka, na režiséra, ale také jako na příznivce našeho festivalu, byl tady mnohokrát," řekl dnes ČTK prezident festivalu Čestmír Vančura.

Jako režisér má Menzel na svém kontě zhruba dvě desítky filmů a v řadě snímků se objevil i jako herec. V roce 1967 získal za film Ostře sledované vlaky, natočený podle románu Bohumila Hrabala, Oscara pro cizojazyčný film.