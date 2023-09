Menšík při debutu ve dvouhře Davis Cupu získal první bod proti Srbsku

Ilustrační foto - Tenisový turnaj US Open, 1. září 2023, New York. Český hráč Jakub Menšík.

Ilustrační foto - Tenisový turnaj US Open, 1. září 2023, New York. Český hráč Jakub Menšík. ČTK/AP/Charles Krupa

Valencie - Osmnáctiletý tenista Jakub Menšík při debutu ve dvouhře Davisova poháru předvedl suverénní výkon a Dušana Lajoviče deklasoval za necelou hodinu 6:3, 6:2. V duelu se Srby ve skupině C finálového turnaje získal pro Česko vedení 1:0. Do druhé dvouhry týmů, které už mají ve Valencii jistý postup do listopadového čtvrtfinále, nastoupí Jiří Lehečka proti Laslu Djeremu, jenž nahradil odpočívajícího Novaka Djokoviče.

Menšík proti zkušenému Lajovičovi exceloval na podání a soupeři nenabídl jedinou šanci na brejk. Při svém servisu ztratil za celé utkání pouhých pět fiftýnů, nastřílel jedenáct es a po prvním podání získal 94 procent bodů.

Češi i Srbové v předchozích zápasech ve Valencii shodně porazili domácí Španělsko i Koreu 3:0. Ve vzájemném duelu se tak nyní hraje už jen o první místo ve skupině a lepší pozici pro losování čtvrtfinálového soupeře.

Světová jednička Djokovič dorazil po nedělním triumfu na US Open do Valencie se zpožděním, zmeškal duel proti Koreji, ale v pátek pečetil výhrou nad Alejandrem Davidovichem vítězství Srbska nad Španělskem. Dnešní duel s Čechy se nakonec rozhodl vynechat.

Česko - Srbsko 1:0

Menšík - Lajovič 6:3, 6:2.