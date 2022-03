Menší dopravci vydrží jen do konce března, uvedlo sdružení. Chce jednat s Fialou

Praha - Řada menších silničních dopravců vydrží při současných podmínkách pouze do konce měsíce, varuje sdružení Česmad Bohemia. Dosavadní kroky vlády k řešení krize spojené s rostoucími cena pohonných hmot označilo za zcela nekvalifikované, protože s rostoucími náklady nepomohou. Vyzvalo premiéra Petra Fialu (ODS) k jednání. Sdružení o tom dnes informovalo ČTK. Vláda ve středu kvůli rekordním cenám nafty a benzinu rozhodla o zrušení silniční daně a povinného přimíchávání biosložky do paliv.

"Silniční dopravci jsou rozhořčeni ze tří opatření, která včera (ve středu) vláda prezentovala jako pomoc v době růstu cen pohonných hmot," uvedlo sdružení. Jeho předsednictvo zhodnotilo postup vlády jako zcela nekvalifikovaný. "Zrušení povinného přimíchávání biosložek do nafty snížení ceny nepřináší, alternativní řešení pro plnění závazku EU snižovat emise jsou naopak dražší. Zrušení silniční daně z vozidel do 12 tun se velkých vozidel a autobusů netýká vůbec a pouhý dohled nad maržemi prodejců pohonných hmot je nejen pro profesionální dopravce bez efektu," uvedlo sdružení.

Podle Česmadu dopravci nyní každý den výrazně prodělávají a jejich peněžní rezervy se tenčí. "Mnoho menších dopravců hlásí, že vydrží jen do konce měsíce, pokud nedojde ke změně nebo jim vláda nepomůže," uvedl mluvčí sdružení Martin Felix.

Dopravci vyzvali k jednání premiéra Fialu. Žádají zásah vlády do cen a také do marží celého výrobního a distribučního řetězce. "Není možné, aby byla u nás nafta o deset korun dražší než v Polsku, o osm korun dražší než na Slovensku a o dvě koruny dražší než v Rakousku. Vláda by se také neměla zdráhat jednat s EU o rozvolnění některých mantinelů v oblasti zdaňování paliv či vozidel," dodal Felix.

Ceny pohonných hmot u českých čerpacích stanic nadále rostou. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 stojí průměrně 46,64 Kč, litr nafty už je za více než 49 korun. Od minulé středy benzin zdražil o více než sedm korun, nafta o více než deset Kč. Vyplývá to z dat společnosti CCS, která průměrné ceny paliv sleduje od začátku roku 2005.