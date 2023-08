Méně než 5000 kroků denně stačí k posílení zdraví, tvrdí studie

Londýn - Již dlouho se tvrdí, že pokud lidé ujdou 10.000 kroků denně, udrží si dobrou kondici a celkový zdravotní stav. Z nové studie ale vyplývá, že pouhých 4000 kroků denně dokáže snížit riziko předčasného úmrtí z jakékoli příčiny, ačkoli čím více lidé chodí, tím větší je přínos pro jejich zdraví, napsal server BBC News.

Analýza více než 226.000 lidí z celého světa ukázala, že 4000 kroků stačí k tomu, aby se začalo snižovat riziko předčasného úmrtí, a dokonce jen 2300 kroků prospěje srdci i cévám. Přínosy chůze se týkají všech pohlaví a věkových kategorií bez ohledu na to, kde lidé žijí, nejvíce z ní však těží osoby mladší 60 let, zjistil tým z Lékařské univerzity v Lodži a americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU).

Léky nejsou jedinou odpovědí, přestože jejich počet stále roste, řekl kardiolog Maciej Banach z univerzity v Lodži. "Věřím, že bychom měli vždy zdůrazňovat, že změny životního stylu, včetně stravy a cvičení, které bylo hlavním hrdinou naší analýzy, by mohly být přinejmenším stejně nebo dokonce účinnější (než léky) při snižování kardiovaskulárního rizika a prodlužování života," řekl.

Kvůli nedostatečné fyzické aktivitě každý rok zemře 3,2 milionu lidí, vyplývá z dat Světové zdravotnické organizace (WHO), jedná se o čtvrtou nejčastější příčinu úmrtí na světě.

Problémy, které vyplývají z přílišného sezení, vyjmenovala osobní trenérka Honey Fineová z globální fitness společnosti Barry's. "Může to zpomalit metabolismus, ovlivnit svalový růst i sílu, což může způsobovat bolesti," řekla Fineová. "Příliš dlouhé sezení může také způsobit nejrůznější problémy se zády, často to zjišťujeme u lidí s kancelářskými pracemi, že jejich záda jsou neustále uváděna do stresované stlačené polohy, což později v životě způsobuje mnohem více problémů," dodala.

Ačkoliv se zařazení pravidelných procházek do každodenního života může zdát náročné, podle Fineové to s sebou přináší skvělé výhody. "Chůze může snížit váš krevní tlak, posílit svaly, aby chránily kosti, může zvýšit hladinu energie a také vám dodat endorfiny a může vám pomoci udržet si zdravou váhu společně se zdravým stravováním," řekla Fineová.