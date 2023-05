Mendelova univerzita uspěla s odvoláním proti odebrání dvou doktorských programů

Praha - Přezkumná komise Národního akreditačního úřadu (NAÚ) z procesních důvodu zrušila rozhodnutí Rady NAÚ, která Mendelově univerzitě v Brně odebrala možnost uskutečňovat doktorské studijní programy ekonomika a management v českém a anglickém jazyce na Provozně ekonomické fakultě (PEF) Mendelovy univerzity v Brně. Na twitteru dnes o rozhodnutí komise informoval předseda akreditačního úřadu Robert Plaga. "Předmětem odvolání nebylo odebrání institucionální akreditace pro doktorské studijní programy v ekonomických vědách, které je pravomocné od 15. března," dodal.

O odebrání možnosti uskutečňovat dva doktorské studijní programy rozhodla rada úřadu v lednu, Mendelova univerzita se proti rozhodnutí ale odvolala. Rada NAÚ své rozhodnutí znovu potvrdila v dubnu, odvolání vysoké školy poté postoupila přezkumné komisi NAÚ.

Ředitel odboru kanceláře akreditačního úřadu Jiří Smrčka na dotaz ČTK uvedl, že přezkumná komise rozhodla na základě svého právního názoru, že není možné současně s odnětím institucionální akreditace odebrat možnost uskutečňovat studijní doktorské programy, na které se tato akreditace nevztahuje. "Komise proto řešila výhradně formální stránku rozhodnutí, nikoliv věcnou," poznamenal Smrčka.

Dva doktorské programy na PEF rozhodla rada NAÚ odebrat kvůli problému, který byl podle Plagy v různých studijních podmínkách pro zahraniční studenty a ve využívání zprostředkovatelských agentur. Pokud by toto rozhodnutí úřadu nabylo právní moci, univerzita by už neměla možnost uskutečňovat studijní program a musela by řešit přechod studentů do jiných studijních programů, řekl Plaga dříve. Univerzita proto odvoláním usilovala o zrušení rozhodnutí.

Kvůli pochybením na Mendelově univerzitě odebral NAÚ vysoké škole také takzvanou institucionální akreditaci pro doktorské studijní programy v ekonomických vědách. Tato část rozhodnutí, kterou úřad poprvé vydal v květnu loňského roku a letos v lednu po odvolání vysoké školy potvrdil, už je pravomocná. Takzvaná institucionální akreditace vysoké škole umožňuje, aby sama rozhodovala o vzniku, zrušení a úpravách studijních programů. Zavedla ji novela vysokoškolského zákona schválená v roce 2016, první školy tuto akreditaci získaly v roce 2018. Pokud ji nemají, žádají o rozhodnutí o studijních programech NAÚ.

Kauza ohledně zahraničních studentů se objevila loni během kampaně před prezidentskými volbami, do nichž jako kandidátka vstoupila i bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová. V médiích už dřív uvedla, že kauza byla "přifouknutá" kvůli její kandidatuře a že doufá, že univerzita získá akreditaci pro ekonomické obory brzy zpět.

Na rozhodnutí přezkumné komise dnes Nerudová reagovala na twitteru. "Pamatujete si ještě dobu kampaně a grilování Nerudové za univerzitu? Jasně, mohla jsem komunikovat líp … Vrtělo se psem teda fest, ale dopadlo to dobře. Pro univerzitu. Srdečně pozdravuji NAÚ," napsala Nerudová.