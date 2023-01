Mělník potřebuje zvýšit kapacitu základních a mateřských škol

Mělník nutně potřebuje zvýšit kapacitu základních a mateřských škol. Podle loni nově zvoleného starosty města Tomáše Martince (ODS) se v tomto ohledu v uplynulých dvou volebních obdobích nic neudělalo. Nové vedení města proto připravilo několik variant pro výstavbu či přístavbu mateřských škol.

"Tak my už máme dneska na stole, co se týče školek, pět variant. Byly by to dvě zcela nové školky, případně tři přístavby, a my teď hodnotíme, která z nich by byla ekonomicky nejvýhodnější. A domnívám se, že třeba do měsíce půjde na veřejnost rozhodnutí, kde bude stát které zařízení," uvedl starosta.