Měli jsme na víc, rychlé vyřazení je kruté, řekl kapitán Olomouc Ondrušek

Olomouc - I když v polovině čtvrtého čtvrtfinále prohrávali o tři góly, dokázali se hokejisté Olomouce do čtvrtého zápasu čtvrtfinále play off proti Pardubicím vrátit. Podle kapitána Jiřího Ondruška nabudila Hanáky i jejich fanoušky branka Lukáše Nahodila na konci druhé třetiny. Na první vítězství v sérii to ale svěřencům trenérů Jana Tomajka a Borise Žabky nestačilo a sezona pro ně ve středu skončila.

Olomouc v samotném úvodu zápasu neproměnila velkou šanci, kotouč skončil na tyči. Pardubice pak v první třetině dvakrát udeřily a v polovině druhého dějství odskočily dokonce na rozdíl tří branek. "Chtěli jsme být úspěšní, možná až moc. V první třetině jsme udělali hodně zbytečné chyby a tím jsme si celý zápas zkomplikovali. Až za stavu 0:3 to z nás spadlo, začali jsme hrát uvolněněji. Je jenom škoda, že jsme zápas nedotáhli do prodloužení," řekl Ondrušek smutně po utkání, které Hanáci prohráli 2:3.

Po třech inkasovaných brankách to přitom s domácími nevypadalo dobře. "Nic moc jsme si nevytvořili, Pardubice si to hlídaly. Po gólu na 1:3 jsme ale ožili my i celé publikum. Lidi na tribunách nás hnali dopředu, pomohlo nám to, ale bohužel to nestačilo," uvedl šestatřicetiletý obránce.

Vyřazení ve čtvrtfinále s vítězem základní části vnímal bezprostředně po skončení čtvrtého zápasu jako zklamání. "Čtvrtfinále je pěkné, ale chtěl jsem hrát dál. Čtvrtfinále už tady bylo," poznamenal Ondrušek.

Ve stejné fázi soutěže Hanáci od roku 2014, kdy se vrátili do extraligy, skončili již popáté. "Na druhou stranu musíme s pokorou říct, že je to úspěch. Stačí se podívat na týmy, které v tabulce skončily pod námi, a na jejich sílu. Ať už je to Mladá Boleslav nebo České Budějovice, nejsou to slabá mužstva. Musíme si vážit toho, jak jsme skončili, ale výsledek 0:4 na zápasy je krutý. Myslím si, že jsme měli na víc," konstatoval.

Hanáci se v aktuální sezoně dokázali vyhnout bojům o záchranu. Podle Ondruška to bylo především tím, že jim vyšel vstup do soutěže. "Hned ze začátku jsme vyhráli několik utkání po sobě. Když se vám takhle podaří bodovat, první čtvrtina základní části uběhne hrozně rychle. Člověk je v euforii, dařilo se nám sbírat body i v zápasech, ve kterých jsme nebyli lepší," řekl. "Bohužel, o Vánocích to skončilo a lednem a únorem jsme se protrápili. Proto jsme teď chytili silné Pardubice a vypadli jsme. Možná to bylo právě kvůli tomu špatnému lednu a únoru," uvažoval Ondrušek.

Jeho tým šel do středečního zápasu den poté, co sehrál téměř osmdesátiminutový duel, ve kterém přišel o dvoubrankový náskok a nakonec prohrál gólem ze 78. minuty. "Měli jsme tam šance, ale nedokázali jsme je proměnit. Rozhodující gól jsme pak dostali z rohu. Pardubice byly v tomto i v dalších zápasech série produktivnější, a proto zaslouženě postoupily," uznal kapitán Olomouce.