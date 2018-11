Praha - Hokejisté Sparty jsou druhým nejlepším týmem průběžné tabulky extraligy, může za to ale především jejich bilance v arénách soupeřů. Doma dnes Pražané odevzdali Mladé Boleslavi všechny body, což se jim stalo už potřetí za sebou. Z deseti vystoupení před svými fanoušky jich Sparta jen polovinu vyhrála, zatímco venku uspěla v sedmi utkáních z devíti.

Alarmující pro družinu kouče Uweho Kruppa musí být především 13 gólů, jež Pražané inkasovali za uplynulé tři zápasy. "Udělali jsme tam pár chyb, kdy jsme nechávali dorážet jejich hráče z předbrankového prostoru, na což jsme se připravovali a nechtěli to dopustit, ale mají na to šikovné hráče a docpali to tam," řekl obránce Pražanů Tomáš Voráček.

"Byly tam nějaké nepřesnosti, ale hlavně jsme si měli pohlídat ty dorážky, to bych viděl jako rozhodující. Měli jsme ten předbrankový prostor více čistit," připustil Voráček, jehož tým měl na své straně vedení 3:2 po druhé části, přesto nakonec prohrál 3:5. "V té třetí třetině to celkově nebylo z naší strany ono," dodal Voráček.

Mladá Boleslav ho ničím nepřekvapila. Oni hrají pořád stejně, vytahují dva útočníky, nastřelují dlouhé přihrávky, to tam chtěli trenéři znovu zavést, takže já věděl, co očekávat. Splnili to a vyhráli," podotkl osmadvacetiletý bek. "Myslím, že Boleslav půjde určitě nahoru, mají kvalitní zkušený mančaft," doplnil svůj odhad Voráček.

Výkon Středočechů ho jen sotva mohl zaskočit i proto, že se na dnešní zápas vrátil do sestavy Sparty po měsíčním hostování právě v Mladé Boleslavi.

"Chvilku jsem nad tím ještě dnes před utkáním přemýšlel, ale snažil jsem se do toho jít s čistou hlavou a brát to tak, že je Mladá Boleslav soupeř jako každý jiný. Trošku jsem věděl, jaké mají mladoboleslavští útočníci pohyby, ale dnes to zkrátka nedopadlo," mrzelo Voráčka.

Reference trenérům nepodával. "Popravdě ani ne, jen o tom, jak tam hrají přesilovku, jinak to tady měli vše zanalyzované. Bavili jsme se o Michalu Vondrkovi, že to při přesilovce střílí, bohužel nám i v té přesilovce dal gól," připomněl Voráček hattrick zkušeného forvarda.

Hecování nedávných spoluhráčů ho z míry nevyvedlo. "Kluci na mě při rozcvičce něco pořvávali, ale já jsem se snažil soustředit na svůj výkon, protože jsem tady zase dlouho nebyl a nechtěl jsem to klukům pokazit. Snažil jsem se na tu vazbu s Mladou Boleslaví nemyslet a hrát za Spartu. Bohužel jsme ale prohráli," řekl Voráček.

"Tomáš nebyl ve snadné situaci. Byl v Boleslavi, trénoval tam a odehrál tam také pár zápasů. Dnes naskočil do naší sestavy a odvedl dobrou práci. Jde o zkušeného hráče, který tvrdě pracuje a dnes odehrál velmi dobrý zápas," ocenil sparťanský trenér Krupp.