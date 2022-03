Měli jsme asi trochu smůly, řekl po ztraceném utkání pardubický Poulíček

České Budějovice - Hokejisté Pardubic sahali v Českých Budějovicích po vyrovnání čtvrtfinálové série extraligy, ale v poslední minutě během 32 sekund zápas po gólech Martina Hanzla a Lukáše Pecha ztratili. Kapitán Dynama Patrik Poulíček považoval průběh utkání za smolný, protože Motoru v utkání hned čtyřikrát pomohla tyč a třikrát to bylo ve třetí třetině za stavu 2:1 pro Východočechy. Věří, že Pardubice v pátek a v sobotu doma stav série srovnají.

Dynamo inkasovalo na 2:2 v čase 59:19 po Hanzlově dorážce a devět sekund před koncem zpoza branky o brankáře rozhodl Pech. "Při prvním gólu tam byl asi špatně obsazený hráč před bránou, smolný odraz a dostali jsme gól. Ten poslední se tam odrazil kolem tyčky. Měli jsme asi trochu smůly, protože jsme trefili asi čtyři tyčky," řekl Poulíček.

"Musíme to tam narvat i s gólmanem. Bohužel nám to, co se týče koncovky, moc nelepí, ale o to víc se musíme snažit jít do gólmana a do brankoviště. Kdyby se nám to tam mělo odrazit od kalhot, tak to tam prostě dostat," popsal Poulíček chybějí atributy úspěchu.

V pondělí při prohře 1:3 v prvním duelu v Budvar Areně Dynamo nabralo od úvodu druhé třetiny dvoubrankovou ztrátu. "Včera jsme trochu zaspali začátek a inkasovali jsme dva první góly, které nám nijak nepřidaly. Dneska jsme nastoupili úplně jinak a pomohl nám první vstřelený gól. Navázali jsme na to, jak jsme zápas včera ve druhé třetině rozehráli a dokončili," pochvaloval si Poulíček.

Ve hře podle něj do pokračování série není moc co měnit s výjimkou zlepšené koncovky. "Musíme hrát stejně. Za mě jsme hráli super. Jediné, co nás trápilo, je koncovka. Měli jsme trochu smůly, ale musíme tomu jít znova naproti. Věřím, že nám to tam bude padat, dáme víc gólů a České Budějovice přehrajeme. Nehráli jsme špatně, jediné co, tak musíme zdůraznit koncovku," prohlásil Poulíček.

Věří, že ztracený závěr druhého duelu Dynamo v sérii nepoznamená. "Dostává se nám to do hlav. Lidská psychika je těžká, ale náš úkol je nemyslet na to a prostě to zlomit. Připravit se na další zápas, začíná se od 0:0. Jedeme domů do naší haly a do našeho města. Budeme tam mít spoustu skvělých fanoušků, kteří nás poženou. My jsme prohráli dva zápasy tady a oni prohrajou tam. Pojďme to vyrovnat a udělat z toho drama. Nic jiného nám nezbývá," hecoval tým.

Rozhodit se hráče Dynama snažit obránce David Štich, který se i v přerušené hře vydal ke gólmanovi Dominikovi Frodlovi. V utkání se také pošťuchoval s obráncem Janem Kolářem a složil k ledu útočníka Anthonyho Camaru. "Asi má takový úkol, nám je David Štich jedno. Jestli si myslí, že jim to pomůže, tak ať si to myslí. My hrajeme pět na pět na ledě s pukem a ne povídačkami někde kolem branky," komentoval to Poulíček.

"My se s nimi někdo těžko budeme rvát. Řečněme si na rovinu, že je to urostlý chlap a nás by to akorát odvádělo od hry, nějak se s ním spoutávat a snažit se s ním bojovat. To, co předvádí na ledě, ať předvádí. České Budějovice ho na to asi mají, povídat může, jak chce, když mu nedovolíme se nám dostat do hlav a budeme se koncentrovat na hru, tak jeho hra proti nám nemá absolutně úspěch," uvedl Poulíček.

Celkově vypjatou sérii vítá."Má to náboj, emoce a má to všechno, co má mít série play off. Za mě to je dobře a musí to bavit i diváky."

Na druhé straně vystupňoval emoce po poslední brance zákrok Camary na Pecha, kterého trefil ramenem do hlavy a střelec vítězného gólu zůstal dlouho ležet otřesený na ledě.

"Já jsem to upřímně řečeno moc neviděl, protože jsem sledoval jen puk. Za mě dohrával protihráče a opravdu jsem to neviděl, abych to nějak hodnotil. Je to play off. Takových zákroků a soubojů je tam spousta," konstatoval Poulíček, jenž si Camarův přínos pro tým pochvaloval. "Za mě se super koncentruje na hru a zbytečně ho neodvádí ani nějaké negativní emoce a nedělá nějaké zbytečné zákroky. Hraje skvěle. Vidíme, jak je výborný hráč i pro tým," dodal Poulíček.