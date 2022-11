Měl jsem v srdci zlo a toužil jsem po slávě, prohlásil vrah Johna Lennona

ČTK/AP/New York State Department of Corrections

Vrah Johna Lennona Mark David Chapman na snímku z nápravného zařízení v New Yorku 31. ledna 2018. ČTK/AP/New York State Department of Corrections

New York - Mark David Chapman, vrah britského hudebníka Johna Lennona, letos v srpnu podvanácté žádal o podmínečné propuštění z newyorského vězení Green Haven. Komisi, která o jeho propuštění mohla rozhodnout, řekl, že v jeho srdci bylo zlo a že toužil po slávě. Nyní vím, že zabít bývalého člena Beatles bylo špatné, řekl Chapman. Komise jeho podmínečné propuštění neschválila, napsala dnes agentura AP.

"Nebudu nikoho vinit za to, že mě k tomu tenkrát přivedl. Věděl jsem, co dělám, věděl jsem, že je to špatné. Chtěl jsem ale slávu tolik, že jsem byl ochotný jí dát všechno. I vzít lidský život," řekl komisi Chapman.

Chapman Lennona smrtelně postřelil 8. prosince 1980 v newyorské části Upper West Side, kde hudebník bydlel se svou ženou, japonskou umělkyní Yoko Ono. Dříve toho dne Lennon Chapmanovi podepsal kopii své nového alba Double Fantasy.

V nápravném zařízení Green Haven si Chapman odpykává trest doživotního odnětí svobody s možností podmínečného propuštění po 20 letech, o které může příště požádat v únoru 2024.