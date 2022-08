Medveděv zahájil přípravu na US Open triumfem v Los Cabos

Los Cabos (Mexiko) - Ruský tenista Daniil Medveděv zahájil přípravu na obhajobu titulu na US Open triumfem na turnaji na tvrdém povrchu v Los Cabos. Světová jednička ve finále porazila 7:5, 6:0 loňského šampiona Camerona Norrieho z Británie. Ruska Darja Kasatkinová je po roce opět ve finále turnaje v San Jose. Její soupeřkou bude domácí Shelby Rogersová, která si o titul zahraje po šesti letech. Japonec Jošihito Nišioka je nečekaným finalistou turnaje ve Washingtonu. Až 96. hráč světa v semifinále porazil 6:3, 6:4 nejvýše nasazeného Andreje Rubljova z Ruska a o druhý titul v kariéře si zahraje s finalistou letošního Wimbledonu Nickem Kyrgiosem z Austrálie.

"Všechny zápasy tu byly hodně dobré, ale finále je vždycky mimořádné. Ve finále hrajete svůj nejlepší tenis v týdnu, je to pokaždé zápas na nejvyšší úrovni, takže jsem moc rád, že jsem v tak důležitém utkání předvedl dobrý výkon a pár dobrých úderů," uvedl Medveděv po úspěšném debutu na mexickém turnaji.

Šestadvacetiletý moskevský rodák se v Los Cabos představil na ATP Tour po šestitýdenní přestávce, neboť stejně jako další ruští a běloruští tenisté nesměl kvůli invazi na Ukrajinu startovat ve Wimbledonu. V Mexiku neztratil Medveděv ani set a v sobotu ukončil po pěti duelech sérii porážek ve finálových zápasech.

O čtrnáctý kariérní titul totiž usiloval Medveděv marně právě od zářijového triumfu na newyorském grandslamu. Další dvě finále prohrál loni a před Los Cabos nezvládl tři titulové zápasy letos včetně Australian Open.

US Open začne za tři týdny.

Ruska Kasatkinová si po roce opět zahraje finále v San Jose

Ruská tenistka Darja Kasatkinová je po roce opět ve finále turnaje v San Jose. Její soupeřkou bude domácí Shelby Rogersová, která si o titul zahraje po šesti letech.

Kasatkinová v semifinále porazila 6:2 a 6:4 světovou čtyřku Paulu Badosaovou ze Španělska. Dvanáctá hráčka žebříčku, která loni v San Jose ve finále podlehla Američance Danielle Collinsové, bude v neděli usilovat o pátý titul.

"Mám radost. Čeká mě tady druhé finále za sebou, takže je to tady pro mě opravdu výjimečný turnaj," uvedla pětadvacetiletá Kasatkinová, která se díky postupu do finále vrátí do první desítky pořadí WTA.

Rogersová zatím v San Jose neztratila ani set a na třetí pokus bude usilovat o první turnajový triumf. Devětadvacetiletá Američanka si poprvé neúspěšně zahrála o titul v roce 2014 v Bad Gasteinu a neuspěla ani dva roky nato v Riu de Janeiro.

Japonec Nišioka je nečekaným finalistou turnaje ve Washingtonu

Japonský tenista Jošihito Nišioka je nečekaným finalistou turnaje ve Washingtonu. Až 96. hráč světa v semifinále porazil 6:3, 6:4 nejvýše nasazeného Andreje Rubljova z Ruska a o druhý titul v kariéře si zahraje s finalistou letošního Wimbledonu Nickem Kyrgiosem z Austrálie. Vítěz turnaje z roku 2019 v semifinále zdolal 7:6 a 6:3 Mikaela Ymera ze Švédska a bude usilovat o sedmý titul.

"Dneska jsem byl už před zápasem unavený, ale snažil jsem se být agresivní, protože jsem věděl, že přesně tak hraje i Andrej," uvedl Nišioka, který ve čtvrtfinále na postup přes Brita Dana Evanse potřeboval tři a půl hodiny.

Se světovou osmičkou Rubljovem si Nišioka poradil za hodinu a 21 minut. V nedělním finále proti Kyrgiosovi se pokusí prolomit nepříznivou bilanci tří porážek ze vzájemných duelů na okruhu ATP.

"Nastoupili jsme proti sobě hodněkrát, hrajeme proti sobě už od šestnácti let. Ale pokaždé mě porazil. Bude to s ním opravdu velmi těžký zápas," uvedl šestadvacetiletý Nišioka.

Ve finále žen se představí Ruska Ljudmila Samsonovová a Kaia Kanepiová z Estonska, která se pokusí ukončit devítileté čekání na titul.

Sedmatřicetiletá Kanepiová v semifinále porazila 6:3, 6:1 Darju Savilleovou z Austrálie a může získat čtvrtý titul. Naposledy se z turnajového triumfu radovala v roce 2013 v Bruselu, od té doby si finále zahrála už jen loni v Melbourne.

Třiadvacetiletou Samsonovovou po výhře dvakrát 6:1 nad Číňankou Wang Si-jü čeká druhé finále v kariéře. Jediný dosavadní zápas o titul loni na trávě v Berlíně zvládla.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů a žen ve Washingtonu (tvrdý povrch):

Muži (dotace 2,108.110 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Nišioka (Jap.) - Rubljov (1-Rus.) 6:3, 6:4, Kyrgios (Austr.) - M. Ymer (Švéd.) 7:6 (7:4), 6:3.

Turnaj mužů v Los Cabos v Mexiku

(tvrdý povrch, dotace 808.770 dolarů)

Dvouhra - finále:

Medveděv (1-Rus.) - Norrie (3-Brit.) 7:5, 6:0.

Čtyřhra - finále:

Kecmanovič, Blumberg (Srb./USA) - Melo, Klaasen (4-Braz./JAR) 6:0, 6:1.

Turnaj žen v San Jose

(tvrdý povrch, dotace 757.900 dolarů)

Dvouhra - semifinále:

Kasatkinová (7-Rus.) - Badosaová (2-Šp.) 6:2, 6:4, Rogersová (USA) - Kuděrmětovová (9-Rus.) 6:3, 6:4.