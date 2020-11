Medveděv bere titul z Turnaje mistrů jako vzpruhu do grandslamů

Londýn - Vítězstvím na Turnaji mistrů se tenista Daniil Medveděv pasoval na jednoho z favoritů na zisk grandslamového titulu v blízké době. Ruský hráč v Londýně ukázal své schopnosti a do roku 2021 půjde sebevědomý.

"Úroveň mé hry, zejména v posledních dvou zápasech, byla neuvěřitelná. Věděl jsem, že hraju dobře, ale nevěřil bych, kdyby mi někdo před turnajem řekl, že vyhraju. Tohle je obrovské povzbuzení do grandslamů a dalších turnajů v příštím roce. Snad takhle dokážu pokračovat," řekl Medveděv.

Čtyřiadvacetiletý ruský hráč se stal prvním tenistou na Turnaji mistrů a čtvrtým od vzniku okruhu ATP v roce 1990, který porazil na jednom turnaji první tři hráče světa. Před ním se to povedlo Němci Borisi Beckerovi ve Stockholmu v roce 1994, Srbovi Novaku Djokovičovi v Montrealu 2007 a ve stejný rok Argentinci Davidu Nalbandianovi v Madridu.

Moskevský rodák zdolal ve skupině aktuální jedničku Djokoviče, v semifinále si poradil s dvojkou Rafaelem Nadalem a ve finále s trojkou Dominicem Thiemem. "To je úžasné, hodně to pro mě znamená," řekl vytáhlý tenista. "Ukazuje to, čeho jsem schopen, když hraju dobře a cítím se v pohodě fyzicky i mentálně. Sám vím, co umím, ale potřebuju to ukazovat častěji a častěji a ve více zápasech."

Medveděvovu sílu pocítil ve finále Thiem. Rus byl skoro dva sety horší, ale udržel se ve hře, zvládl tie-break druhé sady a ve třetí měl navrch. "Unavit Dominica v utkání na dva vítězné sety je skvělý počin. Byl to můj nejlepší zápas, protože on je skvělý," řekl Rus po nedělní výhře 4:6, 7:6 a 6:4, kterou vybojoval za téměř dvě a tři čtvrtě hodiny.

Překvapením pro Medveděva byl po finále rozhovor s krajanem Nikolajem Davyděnkem, který triumfoval na Turnaji mistrů v Londýně jako první Rus v roce 2009. Finále totiž komentoval pro ruskou televizi. "Byl jsem nadšený, protože byl mým idolem, když už jsem vyrůstal. A když už jsem začínal hrát tenis celkem slušně, tak jsem ho sledoval, protože hrál neuvěřitelně," uvedl Medveděv.

Doufá, že bude součástí nové tenisové éry. S Thiemem, Stefanosem Tsitsipasem z Řecka či Němcem Alexanderem Zverevem by mohli být rivaly a zvedat diváky ze sedadel podobně jako bitvy Rogera Federera, Nadala a Djokoviče. "Snad tady taky budeme dlouho a motivovat další. Ale není snadné vydržet na vysoké úrovni, i když oni to zvládli dvě tři generace," řekl Medveděv.