Medveděv a Svitolinová jsou poprvé v semifinále US Open

New York - Ruský tenista Daniil Medveděv se na US Open probojoval do prvního grandslamového semifinále v kariéře. Pátý nasazený hráč porazil vítěze turnaje z roku 2016 Švýcara Stana Wawrinku 7:6, 6:3, 3:6, 6:1 a ve 23 letech se stal nejmladším semifinalistou ve Flushing Meadows za posledních devět let. Jeho příštím soupeřem bude buď další Švýcar Roger Federer, nebo Bulhar Grigor Dimitrov.

"Mám ohromnou radost, že jsem poprvé na grandslamu v semifinále. Byl to opravdu legrační zápas. Hrozně mě bolely nohy a v prvním setu jsem myslel, že utkání nedohraju," uvedl Medveděv, kterému pomohl prášek. Díky postupu do semifinále se vítěz srpnového Masters v Cincinnati také kvalifikoval na Turnaj mistrů v Londýně.

Nasazená pětka Elina Svitolinová postoupila do semifinále US Open jako první ukrajinská tenistka v historii. Osmifinálovou přemožitelku Karolíny Plíškové Britku Johannu Kontaovou dnes zdolala dvakrát 6:4 a zopakuje si účast mezi nejlepší čtveřicí, kam se poprvé na grandslamu probojovala v červenci ve Wimbledonu.

O finále se Svitolinová utká s vítězkou duelu mezi americkou hvězdou Serenou Williamsovou a Číňankou Wang Čchiang, která v osmifinále překvapila výhrou nad druhou nasazenou Australankou Ashleigh Bartyovou.

Kontaovou porazila Svitolinová i v pátém vzájemném duelu a na letošním turnaji ve Flushing Meadows neztratila ještě ani set. Čtyřiadvacetiletá Ukrajinka si vypracovala dva mečboly už za stavu 5:4 při podání soupeřky, ale Britka je ještě odvrátila. Při vlastním podání už Svitolinová nezaváhala.

Grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 57,24 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Medveděv (5-Rus.) - Wawrinka (23-Švýc.) 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1.

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Svitolinová (5-Ukr.) - Kontaová (16-Brit.) 6:4, 6:4.

Junioři:

Dvouhra - 2. kolo:

Lehečka (15-ČR) - Zgirovskij (Běl.) 6:3, 6:2, Svrčina (ČR) - Cazaux (Fr.) 6:1, 7:6 (7:4).

Čtyřhra - 1. kolo:

Forejtek, Lehečka (3-ČR) - Medjedovič, Vincent Ruggeri (Srb./It.) 6:0, 6:1.

Juniorky:

Dvouhra - 1. kolo:

L. Fruhvirtová (ČR) - Janicijevicová (Fr.) 6:3, 6:2.

Čtyřhra - 1. kolo:

Nahimanaová, Pak So-hjon (2-Bur./Korea) - L. Fruhvirtová, Kubková (ČR/Pol.) 6:1, 3:6, 10:8.