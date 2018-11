Vsetín - Lidé dnes viděli medvěda u Pusteven v Beskydech. Podle ochránců přírody však není jisté, zda jde o zvíře, které se na Vsetínsku pohybovalo od září a způsobilo tam škody. I kdyby to byl medvěd "škůdce", nyní již skoro měsíc žádné škody neudělal, nemá smysl hned při každém hlášení o výskytu tam vozit odchytovou klec, řekl dnes ČTK Milan Orálek z Českého svazu ochránců přírody Valašské Meziříčí. Kvůli tomu, že zvíře přestalo škodit a mohlo i odejít na Slovensko, ochránci v úterý odvezli z terénu odchytovou klec, jež byla nastražená od začátku listopadu.

"Nevíme, jestli se na Pustevnách objevil 'náš' medvěd. V Beskydech v okolí Smrku je další medvěd, ten má stopu širší, asi 13 centimetrů. Náš škůdník má stopu kolem 11 centimetrů. Ale stop, podle kterých by se to poznalo, je nyní velmi málo, země je kvůli suchu tvrdá a stopy nejsou vidět," uvedl Orálek.

Ze snímků, které zachytily medvěda u Pusteven, tak podle Orálka nic neplyne. "Jestli je to náš škůdník, tak zvětšil svůj rádius. Nemá smysl klec pořád převážet," uvedl Orálek. Aby ochránci instalovali odchytovou klec zpět do terénu, musel by se medvěd pohybovat delší dobu v jednom místě. Klec je také třeba instalovat na vhodném, klidném místě, kudy táhne zvěř, ideálně na hřebeni. "Pustevny rozhodně klidné místo nejsou. Navíc medvěd již dlouho neškodí," uvedl Orálek, podle kterého však budou ochránci pohyb medvěda dále monitorovat, také pomocí fotopastí.

Medvěd se na Vsetínsku choval netypicky, chodil do blízkosti lidských obydlí a ztrácel plachost. Zabil asi čtyři desítky ovcí a další domácí zvířata, ničil včelíny. Na medvěda na Vsetínsku také číhal odborník na uspávání velkých šelem, veterinář Lukáš Pavlačík ze zoo ve Dvoře Králové nad Labem, na medvěda však nenarazil. Pokud by se podařilo šelmu odchytit, dočasně by mohlo být v záchranné stanici u Temelína, kterou provozuje zoo v Hluboké nad Vltavou. O medvěda také projevila zájem zoologická zahrada z Belgie.