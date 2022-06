Meduza: V Rusku se kdosi pokusil vyhodit do povětří část ropovodu Družba

Moskva - V Brjanské oblasti na západě Ruska se kdosi pokusil vyhodit do povětří část ropovodu Družba, který přepravuje ruskou ropu do Evropy. O sobotním útoku dnes informoval server Meduza s odvoláním na informační kanál Baza v aplikaci Telegram. Ropovod nicméně poškozen nebyl, ropa neunikla. Podle společnosti Transněfť ropovod funguje normálně.

Útok se odehrál ráno 11.června u vsi Gulevka, ležící asi 40 kilometrů od hranic s Ukrajinou. Zahřměly tři výbuchy. Poškodily objekty spojené s ropovodem: trafostanici, kabel a jedno potrubí. Poškozen ale nebyl sám ropovod, ropa z něj neunikla, uvedl server, který operuje z lotyšské Rigy vzhledem k zásahům ruských úřadů proti nezávislým médiím.

Ruská státní média citovala prohlášení společnosti Transněfť, podle které firma nezaznamenala výpadky ve fungování ropovodu a přeprava ropy do Evropy oběma větvemi Družby funguje podle harmonogramu.

"Ropovod Družba funguje v normálním režimu. Přeprava ropy pokračuje v souladu s harmonogramem jak přes Bělorusko do Polska, tak do střední Evropu přes Ukrajinu. K výpadkům v dodávkách nedošlo," řekl agentuře TASS mluvčí podniku Igor Ďomin.

TASS dodal, že Družba zajišťuje dodávky ropy pro běloruské rafinerie a přepravu ropy do Evropy. Vede ze Samarské oblasti a za Brjanskem se dělí na dvě větve, severní a jižní, které vedou přes Bělorusko, Polsko a Německo a přes Ukrajinu, Maďarsko, Slovensko a Česko. Transněfť uvádí, že vývoz ropy Družbou loni dosáhl 35,9 milionu tun a v únoru společnost ohlásila plány zvýšit přepravu Družbou na 45,5 milionu tun.

Evropská unie na počátku června definitivně schválila šestý balík sankcí proti Rusku za invazi na Ukrajinu, jehož součástí je zákaz dovozu většiny ruské ropy od přelomu roku. Z embarga bude dočasně vyřazena přeprava ropy ropovodem Družba zásobujícím Česko, Slovensko a Maďarsko. Česko bude na rozdíl od ostatních zemí moci také až do prosince příštího roku dovážet produkty z ruské ropy z rafinerií v jiných zemích EU. Objem takto dovezených paliv by podle textu výjimky neměl překročit hodnoty z posledních pěti let.