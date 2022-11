Meduza: Ruská státní televize v posledních dnech o Chersonu prakticky mlčí

Moskva - Ruská státní televize prakticky mlčí o posledním vývoji v Chersonu na jihu Ukrajiny, do kterého dnes vstoupily ukrajinské jednotky poté, co ho opustila ruská armáda. Dnes večer na to upozornil nezávislý ruský zpravodajský portál Meduza, podle něhož například v dnešních denních zpravodajských relacích na Prvním kanálu, známé stanici spojované s prokremelskou propagandou, nebo na podobně zaměřené stanici Rossija 1 nepadla o stahování ruských vojáků z Chersonu ani zmínka.

Ztrátu Chersonu, jediného ukrajinského oblastního centra, které se Rusku za téměř devět měsíců války na Ukrajině podařilo ovládnout, dříve americká stanice CNN označila za potupnou. Analytici upozorňují, že vedle symbolického významu má díky své poloze poblíž Ruskem okupovaného poloostrova Krym s ruskými základnami i strategickou hodnotu.

První kanál stejně jako stanice Rossija 1 nebo NTV ve středu večer ve zpravodajských relacích ukázaly celý zhruba desetiminutový videozáznam ruského ministerstva obrany, v němž šéf resortu Sergej Šojgu nařídil stažení ruských vojsk za řeku Dněpr. První kanál a Rossija 1 také odvysílaly reportáže o tom, jak obyvatelé Chersonské oblasti na výzvu ruských úřadů opouštějí region a dostávají bydlení v ruském Stavropolu. Poté ale podle Meduzy přinejmenším den a půl ani jedna z jmenovaných stanic situaci u Chersonu nijak nekomentovala.

Během dneška NTV uvedla, že ruská protivzdušná obrana při přesunu ruských vojsk na levý břeh odrazila ukrajinské útoky a že za Dněpr se přepravilo už 115.000 civilistů. Zmínila také zřícení už dříve poničeného Antonivského mostu přes Dněpr. Učinila tak poté, co ruské ministerstvo obrany na sociálních sítích oznámilo, že stahování vojsk za Dněpr zakončilo. O stahování Rusů v dnešních denních relacích mlčela i stanice Rossija 1, která opět vysílala pouze reportáže o tom, jak Rusko dál přijímá "běžence".

Hlavním článkem na webu ruské tiskové agentury RIA Novosti byla okolo deváté SEČ zpráva s titulkem "Ukrajinští vojáci utíkali z obce Opytne", která se týká údajného vytlačení ukrajinských sil z této obce poblíž Doněcku. Ta měla před válkou necelých 2000 obyvatel.