Medici nebudou platit daně a odvody, vakcína Moderny bude v úterý

Praha - Studenti, kteří při nouzovém stavu pomáhali v nemocnicích či sociálních zařízeních, nemusí platit kromě daně z příjmu ani odvody na sociální a zdravotní pojištění. Plošné odpuštění daní umožní takzvaný generální pardon ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO), s nímž dnes souhlasila vláda. Ministerstvo sociálních věcí zase vyplatí krajům dodatečné peníze tak, aby byla studentům zaplacena odměna ve výši, jako by pojištění neplatili. Kabinet také rozhodl o tom, že kvůli vytíženosti některých krematorií nebude od úterý po dobu deseti dnů možné dovážet do Česka těla zemřelých ke zpopelnění. Ministři podpořili i finanční kompenzace pro provozovatele vleků a lanovek.

Vláda diskutovala rovněž o případném zpřísnění opatření proti covidu, zatím ho podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) nelze vyloučit. Pro hodnocení je třeba vyčkat asi do poloviny týdne, až budou známá data o vývoji epidemie po obvyklém víkendovém poklesu počtu nakažených.

V zemi pokračuje očkování převážně zdravotníků proti nemoci covid-19 vakcínou od prvního výrobce schválenou pro EU, tedy od firem Pfizer a BioNTech, kterou do soboty dostalo zhruba 40.000 lidí. V záložní nemocnici na výstavišti v Brně dnes začalo zkušební očkování policistů a hasičů, kteří pomáhají jako dobrovolníci v nemocnici. V úterý má dorazit prvních 8000 dávek očkovací látky od firmy Moderna. Původně premiér Andrej Babiš (ANO) o víkendu informoval o tom, že tato společnost dodá vakcínu už dnes v počtu 20.000 dávek. O tom, jak zrychlit očkování, chce jednat s Izraelem, kde je vakcinace proti koronaviru nejrychlejší na světě. Prozatím bylo v devítimilionové zemi naočkováno 1,87 milionu osob.

Ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) navrhl, aby se při druhé fázi očkování v menších městech a obcích využily volební místnosti a další infrastruktura, která se jindy využívá při volbách. Návrh příslušné metodiky už odeslal Babišovi a Blatnému. Podobně jako při volbách bude podle něj při očkování nutné za krátkou dobu dostat do určitého místa vysoký počet obyvatel.

Vláda se rozhodla zakázat do 22. ledna dovoz těl z okolních států ke kremaci, aby navýšila kapacity spalování v době epidemie koronaviru. "Tím není dotčeno právo na pohřbení těchto těl do země. A zejména tím není dotčena repatriace zesnulých Čechů domů," uvedlo ministerstvo pro místní rozvoj. Krematoria se také nebudou muset řídit emisními limity. Z ostravského krematoria, které je jediné v Moravskoslezském kraji, muselo být o víkendu 58 těl převezeno do jiného zařízení.

Kabinet rozhodl o tom, že provozovatelé vleků a lanovek budou mít za nucené uzavření v době koronavirové pandemie nárok na kompenzaci 210 až 530 korun za den. Podpora ve formě dotace na provozní náklady se bude počítat podle míst a typu přepravních zařízení. Na program vyčlenila vláda miliardu korun.

Index rizika protiepidemického systému PES, kterým se řídí opatření proti šíření covidu-19, k dnešku mírně klesl po dvou dnech z 87 na 84 bodů ze sta. PES dál zůstává na nejvyšším, pátém stupni pohotovosti. V neděli přibylo v Česku 4283 nakažených, oproti předchozímu týdnu je nárůst zhruba o třetinu nižší.

Počet lidí, kteří s covidem-19 skončili v nemocnici, v neděli stagnoval. V sobotu se množství hospitalizovaných snížilo z předchozích více než 7000 na zhruba 6600, podle posledních údajů je nyní v nemocnicích s covidem 6622 lidí. Z toho 1071 pacientů bylo ve vážném stavu. Od březnového vypuknutí epidemie v zemi zemřelo 13.272 nakažených. Blatný po jednání vlády řekl, že epidemická situace je nadále vážná, odmítl ale interpretace dat, podle nichž patří Česko při zvládání epidemie a úmrtnosti k nejhorším na světě.

Kapacity některých nemocnic se blíží svým limitům. Chebská nemocnice musela dnes s okamžitou platností dočasně přerušit provoz porodnického oddělení a oddělení šestinedělí. Porody i akutní výkony bude směřovat do Karlových Varů. Chebské nemocnici od minulého týdne docházejí volná lůžka pro pacienty s covidem, chybí kvalifikovaný personál. Dnes a v neděli byli odtud převezeni pacienti většinou s lehkým průběhem nemoci do nemocnic v Mariánských Lázních, Rakovníku či v Praze.