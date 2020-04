Median: Sněmovní volby by vyhrálo ANO s velkým náskokem před ODS

Praha - Sněmovní volby by v březnu vyhrálo hnutí ANO s výraznou převahou nad druhou ODS a třetími Piráty. Vyplývá to z průzkumu agentury Median, který se konal od konce února zhruba do konce března, tedy zčásti ještě před začátkem nouzového stavu v Česku kvůli koronaviru. ANO premiéra Andreje Babiše by podle průzkumu získalo 29,5 procenta hlasů, více než dvojnásobek podílu občanských demokratů či Pirátů.

Zatímco ANO vede v modelu Medianu s velkým náskokem před ostatními stranami, na dalších příčkách už velké rozdíly v podílech hlasů nejsou. Druhá ODS by jich získala 13 procent a třetí Piráti jen o jeden procentní bod méně. ČSSD a komunisté by získali shodně 7,5 procenta hlasů.

Do Sněmovny by se dostaly ještě SPD se šesti procenty, STAN a TOP 09 shodně s 5,5 procenta a lidovci s pěti procenty. Pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do dolní komory Parlamentu by skončili Trikolóra se třemi procenty a Zelení s 1,5 procenta. K volbám by přišlo 64,5 procenta lidí. Při posledních sněmovních volbách v říjnu roku 2017 dosáhla volební účast zhruba 61 procent.

Oproti průzkumu Medianu z letošního ledna se podíly hlasů pro jednotlivé strany výrazněji nezměnily. Ani ve srovnání s průzkumem z loňského března se příliš neliší. Meziročně si pohoršila třeba SPD, která loni v březnu dosáhla výsledku 8,5 procenta. Polepšila si naopak třeba TOP 09, která minulý rok měla jen čtyři procenta.

Pořadí i podíly hlasů pro strany jsou v aktuálním průzkumu Medianu podobné jako v březnových průzkumech Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) a agentury STEM. Ve všech vede se značným náskokem ANO. Všechny zmíněné průzkumy se ale zcela, nebo zčásti konaly ještě před začátkem řady mimořádných opatření vlády ANO a ČSSD kvůli šíření koronaviru. První případy nákazy se v Česku objevily 1. března a 12. března byl vyhlášen nouzový stav. Vláda následně zavedla například zákazy vstupů do některých obchodů a zařízení, volného pohybu a cestování do ciziny.

Průzkum Medianu se konal od 29. února do 26. března. Zúčastnilo se ho 1019 obyvatel České republiky starších 18 let.

Volební model Medianu ve srovnání s výsledkem říjnových voleb 2017 (v pct.):

Strany Březen 2020 Leden 2020 Listopad 2019 Říjen 2019 Září 2019 Srpen 2019 Červenec 2019 Červen 2019 Květen 2019 Duben 2019 Březen 2019 Volby říjen 2017 ANO 29,5 30 30,5 30,5 31 29,5 28,5 29 30,5 29,5 30,5 29,64 ODS 13 14 12,5 11,5 12,5 13 12,5 14,5 14,5 14,5 14 11,32 Piráti 12 11,5 12,5 12,5 13,5 14,5 14 13 12 14 14 10,79 ČSSD 7,5 7 7,5 7,5 7 6,5 8 7,5 8,5 9 8 7,27 KSČM 7,5 8 7,5 7 6,5 6 6,5 7,5 6 6,5 8 7,76 SPD 6 7,5 7,5 8 7,5 8,5 9 9 10 7,5 8,5 10,64 STAN 5,5 6 6 6 5,5 5 6 5 5 5,5 5 5,18 TOP 09 5,5 4,5 5,5 6 5,5 5,5 4,5 4,5 4,5 4 4 5,31 KDU-ČSL 5 5 5 4,5 5,5 5 6 5,5 5,5 4,5 5 5,8

Zdroj: Median