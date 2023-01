Median: Pavel by v prvním kole vyhrál nad Babišem, Nerudová si pohoršila

Praha - První kolo prezidentských voleb by počátkem ledna podle agentury Median vyhrál generál Petr Pavel se ziskem 29,5 procenta hlasů před bývalým premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem, který by získal 26,5 procenta hlasů. Bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová by skončila třetí se ziskem 21 procent, v porovnání s prosincovým modelem si znatelně pohoršila. Výsledky průzkumu z 5. až 9. ledna dnes agentura zveřejnila na on-line tiskové konferenci. Čtvrtina voličů si podle Medianu stále není jistá, koho bude volit.

Pavel i Nerudová by podle průzkumu porazili Babiše ve druhém kole se ziskem tří pětin hlasů. Pavel by vyhrál finále nad Babišem se ziskem 59 procent hlasů, Nerudová se ziskem 60 procent hlasů. Osm procent voličů by v obou případech bylo nerozhodnutých. Případný duel mezi Pavlem a Nerudovou by podle Medianu vyhrál generál se ziskem 56 procent hlasů při 17 procentech nerozhodnutých.

Bývalá rektorka Nerudová se v porovnání s prosincovým volebním modelem agentury propadla o 6,5 procentního bodu. Babiš i Pavel si naopak od prosince mírně polepšili. Na čtvrté místo poskočil poslanec SPD Jaroslav Bašta, který by získal sedm procent hlasů, což je od prosince nárůst na dvojnásobek. Senátor Pavel Fischer by získal šest procent hlasů, další senátor Marek Hilšer čtyři procenta. Shodně 2,5 procenta hlasů by měli podnikatel Karel Diviš a odborový předák Josef Středula, který však nyní z voleb odstoupil. Outsiderem voleb zůstává bývalý rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima, který by měl počátkem ledna podporu 0,5 procenta voličů.

Pouze polovina z tisícovky dotázaných si podle Medianu byla jistá tím, že půjde volit konkrétního adepta na prezidentský úřad. Dalších 26 procent volit chce, ale ještě neví jistě, koho bude volit. Desetina si je jistá svým favoritem, ale nikoliv účastí. Nejpevněji jsou rozhodnuti Babišovi a Pavlovi voliči, jichž je více než polovina. Pavel podle agentury posílil od prosince své volební jádro na Babišových 18,5 procenta voličů. Generálův volební potenciál činil 31 procent. V případě expremiéra to bylo 29 procent, u někdejší rektorky 23 procent.