Median: ANO si v září polepšilo, Piráti i ODS mírně oslabili

Praha - Hnutí ANO v září mírně posílilo a vyhrálo by podle modelu agentury Median volby se ziskem 31 procent hlasů. Mírně oslabili v porovnání se srpnem druzí Piráti, s 13,5procentní podporou ale udrželi malý náskok před ODS. Ostatní strany si o něco polepšily kromě TOP 09, které zůstal srpnový zisk, a SPD, která si pohoršila o procentní bod. Ve Sněmovně by zůstalo devět uskupení. Výsledky srpnového průzkumu dnes Median poskytl ČTK.

Posílení ANO může podle agentury souviset s tím, že žalobci zastavili stíhání předsedy hnutí a premiéra Andreje Babiše v případu Čapí hnízdo. "Jestli se jedná o jednorázový nárůst preferencí spojený právě s touto událostí, nebo zda půjde o dlouhodobý trend, nám ukážou až volební modely v následujících měsících," uvedla agentura. Podpora koaličních sociálních demokratů vzrostla o půl procentního bodu na sedm procent.

Naopak pokles zisku o půl procentního bodu zaznamenala třetí ODS, na druhé Piráty ztrácela procentní bod. Podpora Pirátů v porovnání se srpnem o procentní bod klesla, stejný pokles zaznamenalo také SPD. V září by hnutí dalo hlas 7,5 procenta voličů. KSČM, která ve Sněmovně toleruje vládu ANO a ČSSD, si polepšila o půl procentního bodu na 6,5 procenta.

TOP 09 zůstala i v září srpnová podpora 5,5 procenta, stejného výsledku by podle modelu dosáhly také KDU-ČSL a STAN. Obě uskupení si v porovnání se srpnem polepšila o půl procentního bodu. S ohledem na možnou výši zisků a na statistickou odchylku mají všechna tři seskupení podobnou šanci na vstup do Sněmovny, konstatovala agentura. Statistická odchylka je v modelu Medianu plus minus 1,5 procentního bodu u malých stran a tři procentní body u velkých stran.

Nové politické hnutí Trikolóra poslance Václava Klause by získalo v září 1,5 procenta hlasů. Výsledek by byl o půl procentního bodu horší než v srpnu.

Median zjišťoval také podíl pevného jádra voličů stran a naopak jejich nejvyšší volební potenciál. Nejlépe je na tom dlouhodobě ANO. Pokud by hnutí volili všichni lidé, kteří jeho volbu vážně zvažují a nevylučují účast u voleb, mohlo by získat 33 procent. Přesvědčených voličů mělo ANO 20,5 procenta.

Volební potenciál Pirátů činil 19,5 procenta a ODS 17 procent. Občanští demokraté ale měli o něco silnější voličské jádro než Piráti, a to osmiprocentní proti sedmiprocentnímu. SPD by mohla získat hlasy 12 procent voličů, přesvědčených je 5,5 procenta z nich.

Starostové by si mohli připsat až 10,5 procenta hlasů, jistý zisk by ale měli 2,5procentní. O volbě TOP 09 vážně uvažovalo deset procent voličů a o volbě lidovců 7,5 procenta. Jistý zisk TOP 09 by byl dvouprocentní, KDU-ČSL 3,5 procentní.

Zlevicových stran měla ČSSD slabší jádro voličů než KSČM, zároveň ale měla vyšší volební potenciál. Sociální demokraté by mohli pomýšlet na zisk 9,5 procenta, komunisté na zisk osmi procent hlasů. Skalních voličů ČSSD bylo 4,5 procenta a KSČM pět procent.