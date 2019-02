Praha - Volby do Sněmovny by v únoru vyhrálo hnutí ANO s 33 procenty, od lednového průzkumu si polepšilo o tři procentní body. Shodně po 13 procentech by získali Piráti a ODS. Ve volebním modelu společnosti Median následuje ČSSD, KSČM a SPD. Kolem pětiprocentní hranice vstupu do Sněmovny zůstávají lidovci, STAN a TOP 09. Median dnes svůj model poskytl ČTK, volit by podle průzkumu určitě šlo 52,5 procenta dotázaných.

"Při absenci závažnějších kauz v mediálním prostoru spojovaných s hnutím ANO či s (jeho) předsedou Andrejem Babišem podpora hnutí ANO vzrostla," uvedl Median. Projevit se podle něj mohl i klidný a jednoznačný průběh sjezdu hnutí a medializace plánu valorizace penzí a návrhu na zvýšení limitů u živnostenských paušálů. Zda se nárůst u ANO potvrdí jako trend, ukážou podle Medianu průzkumy v následujících měsících.

Piráti podle autorů modelu potvrdili růstový trend, který se objevil loni v létě. "ODS po lednovém 15procentním vrcholu mírně oslabila," uvedli. ČSSD si proti lednu pohoršila o procentní bod na osm procent a komunisté udrželi 7,5 procenta. "Vládní koalice ANO a ČSSD (při zahrnutí KSČM) v součtu posiluje oproti minulému měsíci jen zanedbatelně," napsal Median.

SPD Tomia Okamury neudržela desetiprocentní listopadový vrchol a dále oslabila na sedm procent. "Můžou se v tom promítat současné vnitrostranické neshody mezi Okamurou a poslancem (Lubomírem) Volným nebo i dřívější kauza odsouzeného českého teroristy, který je se stranou spojován," uvedl Median.

Lidovci, STAN i TOP 09 zůstali v lednovém volebním modelu Medianu pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do Sněmovny. V únoru získali lidovci šest procent, STAN pět procent a TOP 09 čtyři procenta. Podle autorů modelu tyto tři strany oscilují kolem pěti procent a s ohledem na statistickou odchylku mají na vstup do Sněmovny podobnou šanci.

V průzkumu od 24. ledna do 24. února odpovídalo 1018 lidí ve věku 18 a více let.

Volební modely ve srovnání s výsledkem předloňských říjnových voleb (v pct.):

strana/hnutí únor 2019 leden 2019 listopad 2018 volby říjen 2017 ANO 33 30 29,5 29,64 Piráti 13 13,5 13 10,79 ODS 13 15,5 13,5 11,32 ČSSD 8 9 7,5 7,27 KSČM 7,5 7,5 7 7,76 SPD 7 8 10 10,64 KDU-ČSL 6 4,5 5,5 5,8 STAN 5 4 6 5,18 TOP 09 4 4,5 5 5,31

Zdroj: Median